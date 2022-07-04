«Киевстар» восстановил сеть домашнего кабельного интернета в деоккупированных городах для 29 тыс. абонентов

«Киевстар» сообщил о завершении работ по восстановлению сети фиксированного интернета в деоккупированных городах Чернигов, Нежин, Ирпень, Ахтырка — это в свою очередь обеспечило восстановление доступности услуги для 29 тыс. абонентов вновь имеющих доступ к скоростному домашнему интернету. В целом стоимость обновления сети составила более 4,26 млн. грн.

В настоящее время ведутся активные работы по восстановлению сети в Харькове, Николаеве и окрестностях. Уже 750 домов снова имеют доступ в фиксированный интернет от «Киевстар». В целом услуга «Домашний Интернет» доступна в 44 тыс. многоквартирных домов 125 городов Украины.

«Наши технические специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную сеть и вернуть интернет в дома наших абонентов. Несмотря на значительный ущерб, наносимый захватчиками нашей инфраструктуре, мы продолжим инвестировать в сеть столько, сколько нужно, чтобы каждый наш пользователь имел доступ к интернету и телекомсервисам». Сергей Сухорук, руководитель департамента фиксированной связи «Киевстар»

В целом, по состоянию на 4 июля, «Киевстар» продолжает контролировать 92% сети фиксированного интернета и 90% сети мобильной связи.

Кроме восстановления поврежденной инфраструктуры компания модернизирует сеть. В частности, в городах Львов, Киев и Днепр стал доступен интернет на скорости до 1 Гбит/сек. До конца года подобная возможность появится еще в 14 городах Украины. Также компания активно реализует социальный проект и бесплатно обеспечивает интернетом бомбоубежища по всей стране, а также модульные городки для вынужденно переселенных лиц.