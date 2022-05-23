«Киевстар» обеспечит «Домашним интернетом» модульные городки для переселенцев

Оператор связи «Киевстар» сообщил о своей готовности бесплатно обеспечивать интернетом модульные городкови внутренне перемещённых лиц. «Домашний интернет» могут использовать переселенцы в тех модульных городах, где есть техническая возможность предоставлять такую ​​услугу.

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Первым таким проектом стал модульный городок на 120 домов в г. Львове (Сыховский район). Там уже подключена услуга «Домашний интернет» от «Киевстар», а проживающие там семьи получат бесплатный доступ к интернету.

Отмечается, что компания готова сотрудничать с областными администрациями и обеспечивать доступ к Wi-Fi любых мобильных поселений. Чтобы подать заявку на подключение социального инфраструктурного объекта, нужно обратиться с запросом по адресу [email protected], указав детали подключения и контакты для обратной связи. В течение нескольких дней специалист компании предоставит информацию о возможности подключения и уточнит время выполнения запроса.

Кроме того, компания активно подключает Wi-Fi в бомбоубежищах и укрытиях по всей стране. Сейчас таких насчитывается более 1150.