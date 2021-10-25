Kingston представила пару новых SSD формата PCIe 4.0 NVMe M.2 — Kingston FURY Renegade и Kingston KC3000 (цены в Украине)

Компания Kingston Technology Inc. объявила о начале продаж твердотельных накопителей нового поколения Kingston FURY Renegade SSD и Kingston KC3000, разработанных на базе интерфейса PCIe 4.0 NVMe в форм-факторе M.2 и ориентированных на геймеров, энтузиастов ПК и профессиональных пользователей.

Благодаря применению новейшего контроллера Gen4 x4 NVMe и флеш-памяти 3D TLC NAND, накопители способны максимально использовать доступную пропускную способность PCIe 4.0. Оптимизированные для повышения скорости отклика систем, ускорения загрузки игр и упрощения стриминга, SSD Kingston FURY Renegade обеспечивают обмен данными со скоростью до 7300 МБ/с при чтении и до 7000 МБ/с — при записи информации, и совершают до 1 000 000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS).

В свою очередь, ориентированные на решение ресурсоемких задач, таких как 3D-рендеринг или создание контента с разрешением 4K и более, SSD Kingston KC3000 способны поддерживать обмен данными со скоростью 7000 МБ/с в режиме чтения и записи информации. При этом, высокая доступная емкость обоих накопителей — до 4 ТБ — позволяет хранить обширную библиотеку приложений и мультимедиа, оставляя достаточно пространства для новых игр и расширений.

Еще одной особенностью новинок является сочетание тонкого форм-фактора M.2 с усовершенствованным низкопрофильным графен-алюминиевым теплораспределителем, способным обеспечить охлаждение накопителя при интенсивных нагрузках и сохранить его высокую производительность даже в ограниченных пространствах корпусов компактных ПК и ноутбуков.

Твердотельные накопители Kingston FURY Renegade и КС3000 доступны в моделях с емкостью 500 ГБ (512 ГБ у КС3000), 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, и обеспечены ограниченной 5-летней гарантией с бесплатной технической поддержкой.

Дата поступления в продажу – 15 ноября 2021 года, ориентировочная розничная цена в Украине:

SSD Kingston KC3000 Series PCIe NVMe M.2:

SKC3000S/512G — UAH 3,499.00

SKC3000S/1024G — UAH 5,599.00

SKC3000D/2048G — UAH 12,499.00

SKC3000D/4096G — UAH 32,199.00

SSD Kingston Fury Renegade PCIe NVMe M.2:

SFYRS/500G — UAH 3,749.00

SFYRS/1000G — UAH 5,999.00

SFYRD/2000G — UAH 13,399.00

SFYRD/4000G — UAH 33,599.00

Источник: Kingston