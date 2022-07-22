Baidu представила электрическое роботакси Apollo RT6 с четвертым уровнем автономности стоимостью $37 тыс.

Китайская компания Baidu представила полностью автономный электромобиль Apollo RT6, предназначенный для работы в рамках фирменного сервиса беспилотных такси Apollo Go. Первые экземпляры поступят в автопарк китайского сервиса уже в 2023 году, при этом стоимость одного такого такси составляет порядка $37 тыс.

По формату Apollo RT6 представляет собой однообъемник длиной 4760 мм (колесная база 2830 мм) со сдвижными дверями, которые облегчают посадку в салон. Рулевое колесо можно быстро снять, увеличив полезное пространство. Электромобиль основан на собственной платформе компании Xinghe.

Электромобиль оснащается фирменной системой беспилотного управления четвертого уровня (L4 autonomous driving system) с вычислительной мощностью до 1200 TOPS. Информация поступает с 38 сенсоров, включая 8 лидаров и 12 камер, которые практически незаметно интегрированы в прозрачную крышу, фары и фронтальную часть корпуса. Во время тестов система прошла более 32 млн виртуальных километров. Разработчики сравнивают возможности данной системы с человеком-водителем с 20-летним опытом вождения.

Baidu рассчитывает начать тестирование роботакси Apollo RT6 в Китае со второй половине следующего года, постепенно увеличивая автопарк данных моделей с 10 тыс. до 100 тыс. экземпляров. Сервис роботакси Apollo Go был запущен в 2020 году и с тех пор был расширен на 10 городов Китая, где уже осуществил более 1 млн поездок. Baidu планирует расширить географию сервиса до 65 городов к 2025 году и до 100 городов к 2030 году.

Источник: Electrek