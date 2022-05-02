Клиенты monobank за неполные 5 дней купили более 230 тыс. военных облигаций на сумму около 230 млн. гривен

29 апреля monobank предоставил своим клиентам возможность покупать военные облигации прямо в приложении, и вот сейчас соучредитель проекта Олег Гороховский поделился первой статистикой.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Гороховский рассказал, что за неполные 5 дней клиенты купили более 230 тысяч военных облигаций на сумму около 230 млн. гривен.

«Простота реализации, соединенная с патриотизмом Украинцев, творят чудеса! Невероятные результаты💪🏻

Слава Україні!» Олег Гороховский украинский бизнесмен и соучредитель monobank

Прямо сейчас команда monobank тестирует новую возможность — в скором времени в приложении можно будет группировать расходы не только по категориям, но и по тегам.