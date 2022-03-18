Клиенты ПриватБанка уже могут подключать свои карты к PayPal, чтобы получать зарубежные переводы

Клиенты ПриватБанка уже могут без ограничений добавлять собственные карты Visa и Mastercard в кошельки сервиса PayPal. С момента открытия новых функций для украинцев ими уже воспользовались более 1000 клиентов ПриватБанка.

Со вчерашнего дня ведущий мировой финансовый сервис добавил к услугам, доступным клиентам в Украине, возможность получения денежных переводов от родных и друзей по всему миру и получение их через банковские карты ПриватБанка.

По сообщению PayPal, такая услуга будет работать для всех граждан, которые сейчас находятся как в Украине, так и за рубежом. Также на период военных действий компания временно отказывается от собственной комиссии для клиентов, отправляющих средства на украинские счета PayPal или получающих средства на украинские счета PayPal.

Клиенты ПриватБанка могут переводить средства с кошелька PayPal на кредитные или дебитные карты Visa и Mastercard без дополнительных комиссий.