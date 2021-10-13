Діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня, а не з 18 жовтня 2021 року, як сьогодні запропонувало Міністерство освіти і науки. Причин для дострокового початку канікул у Києві немає, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників», – заявив Валентин Мондриївський.

Він також зазначив, що станом на сьогодні майже в усіх закладах освіти увімкнули опалення, а за вихідні до опалення підключать всі заклади освіти, яких у місті понад 900. Таким чином, в місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

Валентин Мондриївський додав, що такий крок – це в першу чергу, турбота про організацію якісного освітнього процесу для школярів та підтримка тих родин, де у батьків немає можливості залишати дітей вдома через необхідність ходити на роботу.

Зазначимо, що відповідно до рішення Кабміну освітній процес не має зупинятися навіть у тих регіонах, які потрапили до червоної зони, але за умови 100 відсоткової вакцинації працівників закладу освіти.

Нагадаємо, що сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала пропозицію Міністерства охорони здоров’я рекомендувати МОН звернутися в установленому порядку до обласних та Київської міської держадміністрацій з пропозицією перенесення осінніх канікул в закладах освіти на 18 жовтня 2021 року.

Джерело: КМДА