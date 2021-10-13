Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня підтримала пропозицію Міністерства охорони здоров’я рекомендувати МОН звернутися в установленому порядку до обласних та Київської міської держадміністрацій з пропозицією перенесення осінніх канікул в закладах освіти на 18 жовтня 2021 року. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Ситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема, кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки COVID-19. Достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов’язкових соціальних контактів”, – пояснив Віктор Ляшко.

Міністр нагадав, що освітяни включені до переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи. Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати. Також із 1 вересня у закладах освіти Києва діятиме низка заборон для попередження розповсюдження СOVID-19.

“Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей”, – наголосив Міністр.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом від 04.10.2021 № 2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 за №1306/36928, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

На тому ж засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про те, що на території Херсонської області з 00 год. 00 хв. 15 жовтня встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Як зазначив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, в даній області останніми днями по індикаторних показниках спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки, що дає підстави для введення червоного рівня. Зокрема, перевищення фіксується по кількості госпіталізованих пацієнтів протягом останніх 7 днів і становить на 100 тис. населення 76,7%.

Крім того, на засіданні доручено в Житомирській, Сумській та Донецькій областях посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19. Адже, за словами Ігоря Кузіна, спостерігається значне погіршення епідситуації в цих регіонах. Але на сьогодні в даних областях система охорони здоров’я має ресурси для надання своєчасної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.

Зазначимо, що з 1 листопада МОЗ планує встановити в ТРЦ великих міст України спеціальні відеокамери для контролю за дотриманням карантину.

P.S. Cтаном на 13 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 309 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 1 588 дітей та 288 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 901 особа;

летальних випадків – 471;

одужало – 6 462 особи;

здійснено тестувань за добу – 118 762 (зокрема методом ПЛР –

56 174, методом ІФА – 12 030);

56 174, методом ІФА – 12 030); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 558.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 578 394 особи;

одужало – 2 304 361 особа;

летальних випадків – 59 523;

проведено ПЛР-тестувань – 13 379 666.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій (1048) областях і м. Київ (978).

Джерело: МОЗ