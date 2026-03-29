В Украине хотят запретить школьникам пользоваться смартфонами и планшетами

27 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15105, который запрещает ученикам пользоваться смартфонами, планшетами и смарт-часами во время уроков. Исключения — только образовательные или медицинские потребности. Инициатором был нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазурашу.





Документ предлагает внести изменения в статью 53 закона «Об образовании» — ту, что регулирует обязанности учеников. Сейчас текста законопроекта на официальном сайте парламента нет. Это не первая подобная инициатива в Раде: в 2020 году аналогичный законопроект регистрировал нардеп Алексей Гончаренко, однако до голосования он так и не дошел.

Министерство образования до законодательного запрета ставится сдержанно. Министр Оксен Лисовой еще в феврале заявил, что вопрос уже обсуждается, но общенациональных ограничений не готовят:

«Такую дискуссию нужно провести с общественностью. Сегодня школа может заключить социальный договор с родителями и ввести соответствующий подход».

По его словам, в разных странах телефоны хранят в локерах или боксах и возвращают только на переменах — «такая практика существует и доказывает свои положительные результаты». Лисовой также уточнил, что украинские школы уже сейчас могут самостоятельно устанавливать правила пользования гаджетами по согласованию с родителями и учениками — без всякой директивы МОН.





Есть и правовой аспект. Адвокат, руководитель объединения «Дикси Лекс» Вадим Заворитный напоминает: смартфон является частной собственностью, поэтому его изъятие школой находится в правовой серой зоне.

«Полное изъятие устройства противоречит законодательству и может рассматриваться как превышение полномочий», — заявил он в комментарии РБК-Украина.

Зато школы имеют право требовать выключить звук или ограничить использование без разрешения учителя — и это уже не противоречит закону.

Шансы на быстрое принятие законопроекта — невысокие, и это связано не только с позицией Минобразования. Мазурашу известен в парламенте как рекордсмен по количеству зарегистрированных инициатив: за пять лет каденции он стал автором или соавтором всего 887 инициатив, однако лишь 19% из них были проголосованы. По его собственному признанию, родная фракция не поддержала ни одного из более 70 поданных им личных законопроектов.

Председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев комментировал предыдущие инициативы нардепа кратко:

«Законопроект не относится к приоритетным, поэтому даже сложно спрогнозировать, когда депутаты рассмотрят его».

Отдельная проблема — военный контекст. Часть украинских родителей категорически против каких-либо ограничений:

«Я против сбора телефонов, тем более сейчас. Воздушная тревога во время занятия, дети собираются в укрытие. Кто отдает телефоны?» — спрашивает один из них.

Есть и другой аргумент:

«Телефон у украинского школьника должен быть. Потому что украинские государственные школы и до полномасштабного вторжения не были безопасны, а во время этой войны опасность возросла еще больше», — пишет «Левый берег».

Законопроект предусматривает медицинское исключение, однако четкого механизма для случаев воздушных тревог в нем не прописано.

Данные о влиянии таких мер на успеваемость неоднозначны. Исследование Лондонской школы экономики показало: в школах, где запретили смартфоны, результаты тестов улучшились на 6%. Однако запрет только на уроках дает значительно меньший эффект — более половины учеников нарушает ее незаметно. Британские школы фиксировали улучшение на 7% среди старшеклассников. По данным ЮНЕСКО, по состоянию на конец 2024 года около 40% образовательных систем в мире уже ввели те или иные ограничения на телефоны в школах.

В Великобритании запрет ввели в 2024 году — учителя получили право обыскивать рюкзаки и конфисковывать телефоны при нарушении. Польша планирует обязательный запрет для начальных школ с 1 сентября 2026 года. Аналогичные нормы уже действуют во Франции, Испании, Венгрии и Латвии. Отдельные страны, в частности Швеция, регулируют вопрос на уровне общегосударственного закона, оставляя школам право устанавливать дополнительные требования.





Источник: Korabelov