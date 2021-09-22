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Директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко розповів про плани розвитку ІТ-сфери та цифровізації Києва. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«У рамках підготовки до комісії описав бачення плану діяльності Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій щодо розвитку цифровізації Києва. Реалізовувати будемо разом із заступником голови КМДА Петро Оленичем та під керівництвом Київського міського голови Віталія Кличка. Детально про кожну сферу розповім згодом», – розповів Олег Половинко.

Отже, серед основних цілей департаменту:

e-Government та е-демократія. Розвиток концепції Paperless та роботизація. Як мінімум, 40% процесів повинні проходити без впливу представників влади. Також можливість для мешканців брати участь у державному управлінні за концепцією «Активний громадянин». Зокрема, вже реалізоване голосування за Громадський бюджет у «Київ Цифровий», у планах – сервіс електронних петицій у застосунку.

Розвиток концепції Paperless та роботизація. Як мінімум, 40% процесів повинні проходити без впливу представників влади. Також можливість для мешканців брати участь у державному управлінні за концепцією «Активний громадянин». Зокрема, вже реалізоване голосування за Громадський бюджет у «Київ Цифровий», у планах – сервіс електронних петицій у застосунку. Транспорт. Партнерські програми з державними та приватними перевізниками щодо е-квитка. Контроль інфраструктури, керування та прийняття ефективних сценаріїв керування транспортними засобами, основа ІТС. Управління громадським транспортом та планування маршрутів. Використання MaaS – єдиної платформи додатків, у яких здійснюється планування маршрутів і купівля універсальних квитків.

Партнерські програми з державними та приватними перевізниками щодо е-квитка. Контроль інфраструктури, керування та прийняття ефективних сценаріїв керування транспортними засобами, основа ІТС. Управління громадським транспортом та планування маршрутів. Використання MaaS – єдиної платформи додатків, у яких здійснюється планування маршрутів і купівля універсальних квитків. Екологія. Розвиток системи моніторингу стану довкілля за допомогою датчиків, яка охопить 80% міста. Дистанційний моніторинг якості води та збалансоване використання природних територій, збільшення площі зелених зон.

Розвиток системи моніторингу стану довкілля за допомогою датчиків, яка охопить 80% міста. Дистанційний моніторинг якості води та збалансоване використання природних територій, збільшення площі зелених зон. Освіта . Створення та забезпечення функціонування платформи Єдиного освітнього простору міста Києва. Електронний щоденник. Ефективне розповсюдження цифрових освітніх ресурсів та створення е-бібліотеки.

. Створення та забезпечення функціонування платформи Єдиного освітнього простору міста Києва. Електронний щоденник. Ефективне розповсюдження цифрових освітніх ресурсів та створення е-бібліотеки. Безпека. Інтеграція комплексних інтелектуальних систем відеоспостереження з системами безпеки. Єдиний інформаційний простір для органів і служб місцевого самоврядування у протидії загрозам міста. Побудова систем телеметрії та інтернету речей.

Інтеграція комплексних інтелектуальних систем відеоспостереження з системами безпеки. Єдиний інформаційний простір для органів і служб місцевого самоврядування у протидії загрозам міста. Побудова систем телеметрії та інтернету речей. Туризм та культура. Впровадження єдиного квитка для туристів, який передбачає як і вхід до музеїв, так і проїзд у транспорті, 3D оцифрування локацій та об’єктів культурного значення.

Впровадження єдиного квитка для туристів, який передбачає як і вхід до музеїв, так і проїзд у транспорті, 3D оцифрування локацій та об’єктів культурного значення. Міське планування. Оцифрування генплану міста, інтеграція з існуючою геоінформаційною системою, що дасть можливість моделювати зміни та аналізувати навантаження.

Нагадаємо, що невдовзі у застосунку «Київ Цифровий» з’явиться новий сервіс «Рух транспорту» з маршрутами, зупинками, часом відправлення, відстеженням руху тощо. А найскладніші перехрестя в Києві вже аналізують розумні камери інтелектуальної транспортної системи (ІТС).

Джерело: КМДА