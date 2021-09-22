КМДА розповіла про плани розвитку ІТ-сфери та цифровізації Києва: е-демократія, екологія, освіта, безпека тощо
Директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко розповів про плани розвитку ІТ-сфери та цифровізації Києва. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«У рамках підготовки до комісії описав бачення плану діяльності Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій щодо розвитку цифровізації Києва.
Реалізовувати будемо разом із заступником голови КМДА Петро Оленичем та під керівництвом Київського міського голови Віталія Кличка. Детально про кожну сферу розповім згодом», – розповів Олег Половинко.
Отже, серед основних цілей департаменту:
- e-Government та е-демократія. Розвиток концепції Paperless та роботизація. Як мінімум, 40% процесів повинні проходити без впливу представників влади. Також можливість для мешканців брати участь у державному управлінні за концепцією «Активний громадянин». Зокрема, вже реалізоване голосування за Громадський бюджет у «Київ Цифровий», у планах – сервіс електронних петицій у застосунку.
- Транспорт. Партнерські програми з державними та приватними перевізниками щодо е-квитка. Контроль інфраструктури, керування та прийняття ефективних сценаріїв керування транспортними засобами, основа ІТС. Управління громадським транспортом та планування маршрутів. Використання MaaS – єдиної платформи додатків, у яких здійснюється планування маршрутів і купівля універсальних квитків.
- Екологія. Розвиток системи моніторингу стану довкілля за допомогою датчиків, яка охопить 80% міста. Дистанційний моніторинг якості води та збалансоване використання природних територій, збільшення площі зелених зон.
- Освіта. Створення та забезпечення функціонування платформи Єдиного освітнього простору міста Києва. Електронний щоденник. Ефективне розповсюдження цифрових освітніх ресурсів та створення е-бібліотеки.
- Безпека. Інтеграція комплексних інтелектуальних систем відеоспостереження з системами безпеки. Єдиний інформаційний простір для органів і служб місцевого самоврядування у протидії загрозам міста. Побудова систем телеметрії та інтернету речей.
- Туризм та культура. Впровадження єдиного квитка для туристів, який передбачає як і вхід до музеїв, так і проїзд у транспорті, 3D оцифрування локацій та об’єктів культурного значення.
- Міське планування. Оцифрування генплану міста, інтеграція з існуючою геоінформаційною системою, що дасть можливість моделювати зміни та аналізувати навантаження.
Нагадаємо, що невдовзі у застосунку «Київ Цифровий» з’явиться новий сервіс «Рух транспорту» з маршрутами, зупинками, часом відправлення, відстеженням руху тощо. А найскладніші перехрестя в Києві вже аналізують розумні камери інтелектуальної транспортної системи (ІТС).
Джерело: КМДА