



Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян. При цьому повністю завершили цикл імунізації, тобто щепилися двома дозами, 46% від загальної кількості вакцинованих.

«Це, без сумніву, результат наполегливої праці медиків, кропіткої та незупинної роботи всіх, хто бере участь в організації процесу вакцинації, а також – свідомого ставлення до свого здоров’я та епідемічної безпеки столиці самих містян. За що всім велика подяка», – зазначила Валентина Гінзбург.

Валентина Гінзбург нагадала, що наразі у Києві створено всі умови для зручної та швидкої вакцинації від COVID-19. На базі медичних закладів столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медустанови) працюють пункти вакцинації.

Функціонує у щоденному режимі Центр масової вакцинації на базі МВЦ. Також пункти масової вакцинації відкриваються у торговельних центрах та великих мережах маркетів. Запроваджено практику мобільних вакцинальних пунктів.

«Сьогодні можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) та CoronaVac. Це має бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату. Тож не зволікайте. Оберіть зручну для себе локацію та вакцинуйтеся!» – закликала директорка Департаменту.

Валентина Гінзбург зазначила, що щеплення від COVID-19 зробили 50% киян, але це показник від офіційної кількості населення міста.

«Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Окрім того, люди подорожують, приїздять у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі мешканці України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно та безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві. Усе, що для цього потрібно, – усвідомлення небезпеки, яку несе в собі це захворювання та бажання її уникнути», – підсумувала Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, що станом на 10 серпня 2021 року у Києві було зроблено понад 1 млн щеплень від COVID-19.

Джерело: КМДА