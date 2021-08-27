КМДА: За серпень транспортною картою в Києві скористалися 12 млн разів, QR-квитками — 5 млн разів





Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА повідомив, що за серпень поточного року транспортною картою в Києві скористалися 12 млн разів, QR-квитками — 5,2 млн разів.

Зокрема транспортною картою оплатили проїзд в метро майже 8 мільйонів разів, в наземному транспорті — понад 4 мільйонів разів. У той же час QR-квитком скористались майже 4 млн разів в метро та 1,2 млн разів в автобусах, тролейбусах та трамваях.

Транспортна карта найвигідніша тим, хто користується міським транспортом щодня. Також можна придбати проїзний на місяць. Можна придбати одразу необхідну кількість поїздок, при цьому економити до 1,5 грн на кожній з них. Нагадаємо, скільки становить економія при поповненні транспортної карти одразу на кілька поїздок:

1-9 поїздок: діє тариф 8 грн/поїздка;

10-19 поїздок: діє тариф 7,70 грн/поїздка;

20-29 поїздок: діє тариф 7,40 грн/поїздка;

30-39 поїздок: діє тариф 7,10 грн/поїздка;

40-49 поїздок: діє тариф 6,80 грн/поїздка;

50 і більше поїздок; діє тариф 6,50 грн/поїздка.

Транспортна карта значно економить час, тому що не потрібно стояти в чергах до терміналів чи турнікетів з оплатою банківською карткою, адже з нею можна пройти через будь-який турнікет. Транспортну карту зручно поповнювати картку через застосунок «Київ Цифровий» та термінали самообслуговування. За номером карти та пін-кодом можна приєднати транспортну карту до застосунку «Київ Цифровий», щоб контролювати кількість поїздок та поповнювати їх у будь-яку мить банківською картою.

QR-квиток найкраще підходить для разових поїздок гостей міста або тих киян, які рідко користуються громадським транспортом. Придбати QR-квиток можна у терміналах «Київ Цифровий» на зупинках наземного транспорту та станціях метрополітену. Також можна подбати про оплату проїзду заздалегідь, придбавши квиток у міському застосунку «Київ Цифровий» у будь-який час. Його можна використати, приклавши екран смартфону з відкритим квитком до зчитувача. Також можна поділитися ним з друзями чи рідними, просто надіславши його в зручний месенджер.

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій зазначив, що зараз в місті є понад 2000 точок, де можна придбати QR-квиток, придбати або поповнити транспортну карту. Із усіма точками поповнення можна ознайомитись на мапі.

Нагадаємо, що два місяці тому столиця здійснила повний перехід на електронні квитки в громадському транспорті.

Джерело: КМДА