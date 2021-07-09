КМДА запропонувала киянам надавати пропозиції щодо оптимізації дорожнього руху, які будуть враховувати інтереси пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту





Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що протягом місяця, починаючи з 8 липня, фахівці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА збиратимуть пропозиції щодо підвищення безпеки та покращення організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі столиці.

Місто поступово йде кроком перерозподілу громадського простору і відходу від автомобілецентризму. Потреби пішоходів, велосипедистів, пасажирів громадського транспорту набувають все більшої ваги. Наразі місто робить черговий крок для якісного покращення стану безпеки столичних вулиць, пропонуючи небайдужим громадянам долучитися до загальноміської ініціативи «Зробимо вулиці Києва комфортними та безпечними разом!».

«У багатьох випадках ніхто краще за місцевих мешканців не знає «вузькі місця» свого району та вулиці. Пішохід, велосипедист, пасажир громадського транспорту або автовласник – багато киян мають пропозиції щодо покращення організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі столиці. Саме тому запрошуємо всіх небайдужих поділитися своїми ідеями та наболілими питаннями. Враховуючи постійну динаміку і швидкі зміни умов руху, розвиток альтернативних видів транспорту, досвід країн-світових лідерів із міської мобільності та безпеки на дорогах, пропозиції можуть стосуватися широкого спектру робіт, зокрема, необхідності перерозподілу наявного простору, влаштування острівця безпеки або підвищеного пішохідного переходу, смуги громадського транспорту, велодоріжки, велопарковки, паркувальної кишені, ліво/правоповоротних смуг, влаштування руху кільцем чи нерегульованого пішохідного переходу замість світлофорів, понижень на тротуарах, тактильної плитки тощо – усіх засобів, які зроблять вулицю безпечнішою та комфортнішою з урахуванням потреб маломобільних громадян», – зазначив Олександр Густєлєв.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації, кожен охочий зможе вибрати для себе зручну форму для надання пропозицій – це може бути:

повідомлення на електронну пошту [email protected];

повідомлення у Telegram-канал https://t.me/joinchat/g7GlXq9gtkk0YmYy;

заповнення анкети за посиланням https://forms.gle/kGiBTkR8XHGqnfb68.

Разом із пропозиціями також можна надсилати фото та схеми пропонованих змін та проблемних ділянок.

«Усі пропозиції уважно вивчать фахівці Департаменту транспортної інфраструктури та підпорядкованих комунальних підприємств, а потім, залежно від спектру, складності та вартості необхідних робіт, пропозиції передадуть на опрацювання до відповідних комісій Київської міської ради, Департаментів КМДА та комунальних підприємств. Крім того, обов’язково буде складений рейтинг наданих пропозицій, тобто питання, які найчастіше підніматимуть кияни, будуть першочерговими. Одночасно важливе розуміння, що в одну мить та за один день деякі пропозиції не зможуть бути реалізовані. Частину з них необхідно буде врахувати при складанні Програми економічного і соціального розвитку, міських цільових програм тощо задля достатнього фінансування і проведення необхідних процедур. Ще раз звертаю увагу, що пропозиції мають стосуватися саме вулично-дорожньої мережі. Впевнений, що ми отримаємо чимало цікавих і конструктивних ідей, пропозицій та напрацювань», – сказав Олександр Густєлєв.

Нагадаємо, що в кінці минулого місяця КМДА та всі сервіси прокату електросамокатів Києва підписали меморандум, який передбачає зниження швидкості, страховку, захист, техобслуговування тощо. Також київська влада дозволила рух зі швидкістю до 80 км/год тільки на 7 вулицях Києва, а також розпочала реалізацію програми зниження швидкості у житлових зонах до 30 км/год.

Джерело: КМДА