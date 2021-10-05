Kobo представил пару новых E Ink ридеров — 7-дюймовый Libra 2 за $180 и 8-дюймовый Sage за $260

Бренд Kobo, принадлежащий японской компании Rakuten, представил сразу два новых ридера для чтения электронных книг на основе электронной бумаги — Kobo Libra 2 и Kobo Sage. Обе новинки будут доступны для покупки начиная с 19 октября 2021 года по цене от $180 до $260.

Оба ридера получили асимметричный дизайн с кнопками для перелистывания страниц, разъем USB-C, водозащиту по стандарту IPX8 (погружение на глубину 2 метра на протяжении 60 минут), 32 ГБ памяти и поддержку Dropbox, фирменную подсветку ComfortLight Pro (позволяет регулировать не только яркость, но и цветовую температуру подсветки), а также Bluetooth-модуль позволяет транслировать аудиокниги на беспроводные наушники. Оба ридера поддерживают 15 форматов электронных книг: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ и CBR.

Ну, а теперь о разнице между моделями. Kobo Sage является одной из флагманских моделей линейки ридеров производителя наравне с Kobo Elipsa за $400. Она построена на основе сенсорного 8-дюймового экрана E Ink Carta 1200 с разрешением 1920×1440 точек (300 PPI). Данный ридер также поддерживает стилус для ркуописных заметок Kobo Stylus, который при желании можно купить отдельно за $40, а также новую обложку PowerCover за $80, которая умеет подзаряжать ридер. Работает система на основе четырехъядерного процессора с рабочей частотой 1,8 ГГц. Габариты ридера составляют 160,5×181,4×7,6 мм, вес — 240,8 грамм.

В свою очередь Kobo Libra 2 является обновленной версией более доступного ридера Kobo Libra H20. Модель получила более компактный 7-дюймовый экран E Ink Carta 1200 с разрешением 1680×1264 точек (300 PPI). Она не поддерживает стилус и новую обложку PowerCover, но без проблем работает с обложкой SleepCover за $40. Габариты модели составляют 144,6×161,6×9 мм, а вес — 215 грамм, есть возможность выбрать белую или черную версию оформления.

Напомним, что самыми доступными ридерами производителя являются 6-дюймовые Kobo Nia за $100 и Kobo Clara HD за $120.

Источник: The Verge