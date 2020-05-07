Когда откроют метро? Отвечает премьер (спойлер: не раньше 22 мая)





4 мая Кабмин объявил о решении продлить карантин до 22 мая с одновременной отменой/смягчением некоторых ограничений с 11 мая. Финальный вариант постановления с полным «белым» списком объектов инфраструктуры, которые должны заработать с 11 мая, должны были опубликовать еще вчера (на момент новости его по-прежнему нет), но больше всего, конечно же, интересует, когда заработает метро (и весь ОТ). И ответ уже есть и он ожидаем — это точно не случится раньше 22 мая.

Нынешний план правительства этого не предусматривает.

«По плану, который наработало правительство, открытие метрополитена не может произойти раньше 22 мая. Ведь ранний запуск общественного транспорта грозит [дальнейшим] распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась», — цитирует слова премьер-министра Дениса Шмыгаля пресс-служба офиса президента.

В офисе президента особо подчеркивают, что «выход из карантина должен быть плановым и умеренным».

«Плановый умеренный подход к выходу из карантина — это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных — более полтысячи (речь о новых случаях заболевания в день — прим ред.). Транспорт — это прямой способ распространения этой опасности». Владимир Зеленский, президент Украины.

Остается добавить, что ранее представленный правительством план выхода из карантина состоит из пяти этапов, а открытие метрополитена и всего наземного транспорта предполагается только на четвертом этапе, когда в течение 10 дней количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно будет меньше 5 на область.

Источник: president.gov.ua