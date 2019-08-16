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Когда размер имеет значение. Беспроводная колонка New Soundboks весит 15,4 кг

Когда размер имеет значение. Беспроводная колонка New Soundboks весит 15,4 кг

Когда размер имеет значение. Беспроводная колонка New Soundboks весит 15,4 кг


Компания Soundboks представила новую беспроводную колонку под названием New Soundboks и она впечатляет. На фоне большинства других беспроводных колонок продукт датского стартапа выделяется размерами и мощностью.

Для справки, это уже третье обновление профессиональной колонки после оригинальной Soundboks и предыдущей модели Soundboks 2. Да, смена подхода к обозначению может вызвать путаницу в головах покупателей.

Итак, как отмечалось выше, New Soundboks — это большая и увесистая колонка, которая подойдет для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе. В деревянном корпусе размерами 66х43х32 см установлены три усилителя класса D мощностью по 72 Вт (RMS) каждый, цифровой сигнальный процессор (DSP), один высокочастотный излучатель диаметром 1 дюйм, два низкочастотных излучателя диаметром 10 дюймов, интерфейсные схемы и аккумуляторная батарея. Вместо все это весит 15,4 кг. Устройство способно развивать звуковое давление до 126 дБ. И если верить обозревателю TechCrunch, который имел возможность протестировать новинку, устройство обеспечивает качественный звук без каких-либо искажений даже при максимальной уровне громкости.

Для подключения к источнику звука колонка New Soundboks использует интерфейс Bluetooth 5.0. В качестве альтернативы есть два разъема TRS 3,5 мм (стереофонический вход и стереофонический выход). Также на панели интерфейсов есть два комбинированных входа (XLR, 1/4”) для музыкальных инструментов или микрофонов. Для создания объемного звучания можно взять пять колонок и объединить их в одну систему (функция TeamUP).

Запитывается устройство от сменного аккумулятора LiFePO4 емкостью 99,84 Вт∙ч, рассчитанного на работу с напряжением 12,8 В. На одном заряде устройство может проработать 40 часов при средней громкости, тогда как при максимальной автономность сокращает в восемь раз — до 5 часов. На полную зарядку необходимо 3,5 ч. Пятиступенчатый светодиодный индикатор на корпусе позволяет отслеживать уровень заряда.

Колонка рассчитана на работу в диапазоне температур от -10 °C до 40 °C без применения систем обогрева или охлаждения. Корпус усилен алюминиевым каркасом, углы защищены специальными круглыми резиновыми элементами, а вся электроника внутри защищена от пыли и влаги (степень защиты — IP65).

Производитель оценил новинку в $999.

Источник: Soundboks и TechCrunch

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