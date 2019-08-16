Когда размер имеет значение. Беспроводная колонка New Soundboks весит 15,4 кг





Компания Soundboks представила новую беспроводную колонку под названием New Soundboks и она впечатляет. На фоне большинства других беспроводных колонок продукт датского стартапа выделяется размерами и мощностью.

Для справки, это уже третье обновление профессиональной колонки после оригинальной Soundboks и предыдущей модели Soundboks 2. Да, смена подхода к обозначению может вызвать путаницу в головах покупателей.

Итак, как отмечалось выше, New Soundboks — это большая и увесистая колонка, которая подойдет для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе. В деревянном корпусе размерами 66х43х32 см установлены три усилителя класса D мощностью по 72 Вт (RMS) каждый, цифровой сигнальный процессор (DSP), один высокочастотный излучатель диаметром 1 дюйм, два низкочастотных излучателя диаметром 10 дюймов, интерфейсные схемы и аккумуляторная батарея. Вместо все это весит 15,4 кг. Устройство способно развивать звуковое давление до 126 дБ. И если верить обозревателю TechCrunch, который имел возможность протестировать новинку, устройство обеспечивает качественный звук без каких-либо искажений даже при максимальной уровне громкости.

Для подключения к источнику звука колонка New Soundboks использует интерфейс Bluetooth 5.0. В качестве альтернативы есть два разъема TRS 3,5 мм (стереофонический вход и стереофонический выход). Также на панели интерфейсов есть два комбинированных входа (XLR, 1/4”) для музыкальных инструментов или микрофонов. Для создания объемного звучания можно взять пять колонок и объединить их в одну систему (функция TeamUP).

Запитывается устройство от сменного аккумулятора LiFePO4 емкостью 99,84 Вт∙ч, рассчитанного на работу с напряжением 12,8 В. На одном заряде устройство может проработать 40 часов при средней громкости, тогда как при максимальной автономность сокращает в восемь раз — до 5 часов. На полную зарядку необходимо 3,5 ч. Пятиступенчатый светодиодный индикатор на корпусе позволяет отслеживать уровень заряда.

Колонка рассчитана на работу в диапазоне температур от -10 °C до 40 °C без применения систем обогрева или охлаждения. Корпус усилен алюминиевым каркасом, углы защищены специальными круглыми резиновыми элементами, а вся электроника внутри защищена от пыли и влаги (степень защиты — IP65).

Производитель оценил новинку в $999.

Источник: Soundboks и TechCrunch