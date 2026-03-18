Spotify добавил "Эксклюзивный режим" для аудиофилов на ПК с Windows

Windows-приложение Spotify получило новую функцию Exclusive Mode, которая позволяет воспроизводить музыку в формате bit-perfect — то есть без вмешательства системы в аудиосигнал.
Как работает Exclusive Mode?
В обычном режиме система может изменять аудио перед тем, как оно попадает на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП): ресемплировать сигнал, смешивать с другими звуками системы или изменять громкость. С Exclusive Mode приложение Spotify получает полный контроль над обработкой звука на устройстве и может воспроизводить музыку в формате bit-perfect.
В настоящее время Exclusive Mode доступен только подписчикам Spotify Premium и пользователям Windows. Поддержку macOS обещают добавить позже.
Как включить?
- В Windows-приложении Spotify перейдите в настройки;
- Далее в раздел «Воспроизведение» и «Выход», где надо выбрать аудиоустройство;
- Активируйте функцию Exclusive Mode.
Отмечается, что при активации Exclusive Mode аудио из других программ, а также функции автомикширования и кроссфейда Spotify не будут работать.
Другие новые функции
Напомним, что в прошлом году в сентябре Spotify запустил аудио без потерь как дополнительное преимущество для подписчиков Premium. Среди других обновлений: разрешение на импорт плейлистов из сторонних программ, синхронизация аудиокниг с бумажными, групповые чаты, переводы песен, а также функции About the Song и Smart Reorder, превращающий плейлисты в DJ-сеты.
