Spotify добавил "Эксклюзивный режим" для аудиофилов на ПК с Windows

Windows-приложение Spotify получило новую функцию Exclusive Mode, которая позволяет воспроизводить музыку в формате bit-perfect — то есть без вмешательства системы в аудиосигнал.





Как работает Exclusive Mode?

В обычном режиме система может изменять аудио перед тем, как оно попадает на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП): ресемплировать сигнал, смешивать с другими звуками системы или изменять громкость. С Exclusive Mode приложение Spotify получает полный контроль над обработкой звука на устройстве и может воспроизводить музыку в формате bit-perfect.

В настоящее время Exclusive Mode доступен только подписчикам Spotify Premium и пользователям Windows. Поддержку macOS обещают добавить позже.

Как включить?

В Windows-приложении Spotify перейдите в настройки;

Далее в раздел «Воспроизведение» и «Выход», где надо выбрать аудиоустройство;

Активируйте функцию Exclusive Mode.

Отмечается, что при активации Exclusive Mode аудио из других программ, а также функции автомикширования и кроссфейда Spotify не будут работать.





Другие новые функции

Напомним, что в прошлом году в сентябре Spotify запустил аудио без потерь как дополнительное преимущество для подписчиков Premium. Среди других обновлений: разрешение на импорт плейлистов из сторонних программ, синхронизация аудиокниг с бумажными, групповые чаты, переводы песен, а также функции About the Song и Smart Reorder, превращающий плейлисты в DJ-сеты.

Источник: Engadget, The Verge