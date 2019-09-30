Кольцо всевластия: Ощадбанк совместно с Visa выпустил носимое устройство для выполнения бесконтактных платежей — «всего» 3500 грн





Пока ПриватБанк предлагает отложить смартфоны и банковские карты, чтобы шагнуть в новую эпоху с простой и удобной оплатой покупок по лицу, Ощадбанк предлагает для бесконтактных платежей носимое устройство в виде кольца со встроенным NFC. Кольцо от Ощадбанка изготовлено из керамики и способно выдержать статическое давление 50-метрового водяного столба (водонепроницаемость 5 АТМ).

Подробных технических характеристик Ощадбанк не приводит, но, похоже, ни на что, кроме осуществления бесконтактных платежей, это кольцо не годится. Можно с большой уверенностью утверждать, что это то же самое кольцо, которое Visa продвигала на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Точнее, кольцо другое, но проект тот же. Не изменился даже дизайн оригинального кольца, разработанный компанией McLear & Co.

Техноновина! Передзамовлення на NFC-кільця відкрито! 🤩Разом із Visa ми розробили NFC-кільця, якими можна… Опубліковано Ощадбанк Пʼятниця, 27 вересня 2019 р.

В отличие от других носимых устройств для совершения платежей, кольцо не имеет встроенного аккумулятора, так что заряжать его не нужно. За безопасность здесь тоже переживать не стоит: в кольце хранится только цифровой токен — уникальный идентификатор, сопоставленный с фактической информацией о счете, которая остается недоступной.

На данный момент Ощадбанк предлагает желающим оформить предзаказ и просит за это чудо-кольцо немалые 3500 грн. На выбор есть два цвета: черный и белый. Когда начнутся фактические продажи, не сообщается.

Источник: Ощадбанк