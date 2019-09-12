«Не нужна ни карта, ни смартфон». ПриватБанк и Visa запускают оплату по… лицу





Сегодня «ПриватБанк» представила не только финальную версию нового приложения Приват24, но и куда более интересную услугу. Вместе с Visa он запустил в Украине FacePay24 – проект технологии биометрической оплаты покупок товаров и услуг по лицу без использования банковских карт или смартфона. Именно так, FacePay24 позволяет рассчитываться лицом (не буквально же, разумеется).

Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл в ходе PrivatBank Innovation Day в Днепре, запуск такой услуги, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, стал возможным благодаря интеграции современных методов оплаты Visa, технологии Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка Приват24.

Решение FacePay24 опирается на систему автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition.

Чтобы воспользоваться сервисом «оплаты лицом», необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу банковскую карту Visa. После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой. Официальное видео отлично показывает, как работает технология.

Первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары посредством технологии FacePay24, стали четыре магазина национальной сети HOP HEY в Днепре.

В ПриватБанке заверяют, что FacePay24 используется исключительно для авторизации платежей, никакую персональную информацию для целевой рекламы система не собирает.

В целом FacePay24 кажется достаточно интересной разработкой. Но станет ли она распространенной? В ПриватБанке на этот счет ничего не говорят, хотя на официальном видео рядом с HOP HEY можно увидеть украинской сети продуктовых магазинов «АТБ». Если помните, в прошлом году Visa, MOSST Payments и «ПриватБанк» тестировали оплату по отпечатку пальца без карты или смартфона, но в итоге эта услуга так и не получила широкого распространения.