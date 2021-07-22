LG Electronics обіцяє перейти на 100% відновлювальну енергію до 2050 року





Компанія LG Electronics заявила про свою готовність повністю перейти на відновлювальну енергію до 2050 року у опублікованому «Звіті про сталий розвиток компанії LG Electronics» (LG Electronics Sustainability Report). Це відповідає попередній обіцянці досягти вуглецевого нейтралітету до 2030 року завдяки ініціативі Zero Carbon 2030, в рамках якої LG пообіцяла зменшити викиди вуглецю на стадії виробництва на 50 відсотків від стандартів 2017 року до 2030-го.

Трансформація буде здійснюватися регіон за регіоном, починаючи з Північної Америки, де кожен офіс та виробничий об’єкт будуть живитися відновлювальною енергією протягом року. Виробничі потужності LG за межами Кореї планують перевести 50 відсотків своїх потреб в електроенергії на відновлювальні джерела енергії протягом наступних чотирьох років.

Досягнення цієї мети на світовому рівні потребує різнобічної стратегії, включаючи встановлення високоефективних сонячних панелей LG на будівлях, задіяння договорів про придбання електроенергії, які дозволять компаніям купувати електроенергію безпосередньо в постачальників, використовуючи зелені сертифікати (REC) та беручи участь у програмі Green Premium у Кореї, завдяки домашньому ринку LG для придбання чистої енергії безпосередньо у Корейської електроенергетичної корпорації (KEPКO).

Наразі LG встановлює сонячні модулі потужністю 3,2 МВт на виробничому майданчику в Нойді, Індія, виробляючи електроенергію для живлення адміністративного офісу LG. Цей проект буде розширений як частина «Механізму чистого розвитку» (CDM), що дозволить LG отримати сертифікати зниження вуглецю відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC).

«Наше прагнення створити краще життя для всіх найефективніше може бути реалізовано шляхом переходу LG на відновлювані джерела енергії та досягнення вуглецевої нейтральності, ‒ сказав Пак Пьонг Гу, старший віце-президент відділу LG Electronics Safety & Environment. ‒ У сучасному світі інновації відбуваються не лише в лабораторії, вони також мають відбуватися на наших фабриках і заводах. Сучасні виробники мають раз у житті можливість надати наступному поколінню світ, який варто успадкувати, і в LG ми дуже серйозно ставимось до цієї відповідальності».

Джерело: LG