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Пока немецкий автопроизводитель Porsche только раздумывает об электрической версии своей культовой модели 911, потомок ее основателя Антон Пиех уже представил спортивный электромобиль Piech GT и запланировал дальнейшее расширение линейки. В качестве технического директора компания привлекла Клауса Шмидта, который 30 лет проработал в подразделении BMW M, а за продажи отвечает Йохен Рудат, работавший на Tesla и Pininfarina.

Компания Piech Automotive была основана в Швейцарии в 2017 году, спустя всего два года показала концепт электромобиля Piech Mark Zero на Женевском автосалоне, а на днях объявила, что концепт превратится в серийную модель Piech GT уже в 2024 году.

Модель Piech GT с габаритами 4432x1991x1250 мм (колесная база 2620 мм) представляет собой двухдверное двухместное купе, оснащенное тремя электродвигателями — один установлен на передней оси и еще два на задней. Мощность каждого двигателя составляет 150 кВт, то есть суммарно они выдают 450 кВт / 603 л.с., что позволяют набрать 100 км/ч менее, чем за 3 секунды, а 200 км/ч — за 9 секунд.

Батарея емкостью 75 кВтч размещена частично в центральном тоннеле, частично над задней осью, что позволило максимально низкой опустить водительское кресло, обеспечив характерную гоночную посадку. От полного заряда батареи модель будет способна проехать 500 км по измерительному циклу WLTP, а заряд до 80% емкости займет всего 8 минут благодаря поддержке скоростных зарядок мощностью 350 кВт. Вес Piech GT обещают удержать в районе 1800 кг, развесовка по осям составляет 40/60.

Первенец Piech Automotive построен на фирменной модульной архитектуре, которая позволяет создать на ее основе электромобили других форматов. После купе Piech GT компания собирается выпустить спортивный электрокроссовер Piech SUV, а затем спортивный четырехдверный седан Piech Sportlimousine.

Платформа также допускает использование альтернативных двигателей, так что в будущем разработчики смогут выпустит версии своих автомобилей на водороде и топливных ячейках.

В данный момент компания испытывает первый ходовой прототип Piech GT, в марте следующего года планирует построить второй прототип, а после анализа результатов их тестирования выпустит предсерийную партию электромобилей в 2023 году. Производство серийных электромобилей планируют запустить до конца 2024 года, в первый год продаж компания рассчитывает продать 1200 экземпляров Piech GT.

Источник: Piech Automotive