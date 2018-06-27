Компания Renault Trucks представила второе поколение электрогрузовиков в составе трех моделей Master Z.E., Trucks D Z.E. и Trucks D Wide Z.E.

Компания Renault Trucks представила второе поколение электрогрузовиков, в которое вошли модели Renault Master Z.E., Renault Trucks D Z.E. и Renault Trucks D Wide Z.E. с полным весом от 3,5 до 26 тонн. Электромобили предназначены для выполнения широкого спектра транспортных функций в пределах городов, от доставки товаров до вывоза мусора.

Электромобиль Renault Trucks Master Z.E. будет выпущен на рынок уже в сентябре 2018 года, он отлично подходит для доставки грузов в пределах «последней мили». Модель полным весом 3,1 тонны оснащена электродвигателем мощностью 57 кВт с крутящим моментом до 225 Нм, который обеспечивает разгон до 100 км/ч. От полного заряда батарей емкостью 33 кВтч электромобиль может проехать до 200 км по измерительному циклу NEDC или порядка 120 км при реальной городской эксплуатации. Процесс заряда от 0 до 100% занимает около 6 часов.

Новая модель может перевозить такие же по весу грузы, как и обычный дизельный Renault Master благодаря тому, что аккумуляторы установлены под передними сиденьями. Линейка Master Z.E. представлена ​​в шести вариантах (четыре автофургоны и две модели с грузовой платформой) с тем, чтобы удовлетворить все запросы заказчиков.

Специально разработанная 16-тонная версия модели Renault Trucks D Z.E. предназначена для поставок в пределах города, в том числе грузов, требующих контроля температуры. Автомобиль средней грузоподъемности Renault Trucks Z.E. доступен в колесных базах 4400 мм и 5300 мм. Грузовик оснащен электродвигателем мощностью 185 кВт (130 кВт при длительной непрерывной работе) с максимальным крутящим моментом 425 Нм. Объем аккумуляторной батареи варьируется от 200 до 300 кВтч в зависимости от потребностей заказчика, при этом запас хода может доходить до 300 км.

В свою очередь Renault Trucks D Wide Z.E. будет выпускаться в 26-тонном варианте с колесной базой 3900 мм, предназначенном для вывоза мусора. Этот грузовик будет оснащен сразу двумя электродвигателями общей мощностью 370 кВт (при длительной работе 260 кВт) и крутящим моментом 850 Нм. Емкость аккумуляторных батарей составляет 200 кВтч, запас хода при реальной эксплуатации — до 200 км.

Благодаря быстрой зарядке литий-ионные батареи моделей Renault Trucks D Z.E. и Renault Trucks D Wide Z.E. будут полностью заряжены уже через 1-2 часа с помощью скоростной зарядки Combo CCS на 150 кВт. В случае щадящей ночной зарядки от трехфазной сети питания 380 В / 32 А батарея емкостью 300 кВтч будет заряжаться около 12 часов. Обе модели будут производиться на заводе Renault Trucks в Бленвиль-сюр-Орн (Франция), начиная со второй половины 2019 года.

Источник: Renault Trucks