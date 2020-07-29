Konami открыла предзаказы на свой первый игровой ПК Arespear: конфигурация с Core i5-9400F, 8 ГБ ОЗУ и GeForce GTX 1650 стоит $1760





Компания Konami Amusement, являющаяся филиалом Konami Holdings Corporation (один из ведущих разработчиков и издателей видеоигр, игрушек для детей, игровых автоматов), начала принимать заказы на игровой компьютер под названием Arespear. Он будет доступен в виде нескольких моделей, отличающихся уровнем производительности. При этом все три версии выполнены в унифицированном корпусе размерами 575,3×501,5×230, дизайн лицевой панели которого напоминает пчелиные соты.

Базовая модель Arespear C300 оснащена процессором Intel Core i5-9400F, воздушным кулером, оперативной памятью DDR4-2666 объёмом 8 ГБ, твердотельным накопителем M.2 PCIe ёмкостью 512 ГБ и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650. На материнской плате остаются незанятыми лишь два слота PCIe 3.0 x1. Для подключения мониторов доступны по одному порту DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и DVI-D.

Более производительные конфигурации Arespear C700 и C700+ выполнены на базе процессора Intel Core i7-9700, для отвода тепла от которого применяется жидкостная система охлаждения. Здесь уже применяется 16 ГБ ОЗУ DDR4-2666, а твердотельный накопитель M.2 PCIe ёмкостью 512 ГБ дополнен жёстким диском ёмкостью 1 ТБ. Графическая подсистема выполнена на базе дискретной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. В случае необходимости систему можно оснастить дополнительными компонентами благодаря наличию свободных слотов PCIe 3.0 x8, PCIe 3.0 x4, двух PCIe 3.0 x1 и одного порта M.2 2280. Интерфейсы подключения на материнской плате DisplayPort 1.2, HDMI 1.4b и DVI-D дополнены тремя разъёмами DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.0b на видеокарте GeForce RTX 2070 Super. Модель C700+ дополнительно отличается прозрачным боковым окном и системой RGB подсветки.

Все три компьютера включают дискретную звуковую карту Asus Xonar AE, которая содержит пять 3,5-миллиметровых звуковых разъёмов на выход, один аналоговый 3,5-миллиметровый разъём на вход и цифровой выход S/PDIF. Для подключения к локальной сети служит порт Gigabit Ethernet, но беспроводного модуля связи нет. На фронтальной панели доступны два порта USB 3.1 Gen 1 Type-A. Задняя панель модели C300 содержит три порта USB 2.0, по одному порту USB 3.1 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-A и USB 3.2 Gen 2 Type-C. В случае C700 и C700+ вместо одного из портов USB 2.0 предлагается порт USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Новый игровой компьютер Arespear поступит в продажу в сентябре. Цена базовой модели C300 составит около $1760. Более производительные модификации C700 и C700+ оцениваются в $3016 и $3226, соответственно.

Источник: tomshardware