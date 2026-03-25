По Silent Hill f выйдет манга с новой концовкой от самого Ryukishi07

История Silent Hill f не заканчивается вместе с титрами — и это не метафора. Konami официально подтвердила, что игра получит манга-адаптацию, которая не просто пересказывает события, а добавляет новую концовку. Причем написанную автором оригинального сюжета.





Анонс появился 25 марта — к полугодию с момента релиза игры. Мангу будут публиковать на платформе Young Ace UP, а за сценарий отвечает Ryukishi07. Обычно подобные адаптации отдают другим авторам, но здесь Konami решила не экспериментировать: новую историю пишет человек, который и создал Silent Hill f. Получается, что будущая адаптация это не так спин-офф, как еще одна версия событий, которую вполне можно считать частью канона.

Сегодня исполнилось полгода с момента выхода SILENT HILL f. К полугодию релиза было принято решение о создании манга-адаптации SILENT HILL f. Ее планируют публиковать на платформе Young Ace UP. Новая концовка, написанная Ryukishi07нарисует Ame Gokin.

И главное — адаптация добавит новый финал. В самой игре было несколько концовок, которые открывались в зависимости от решений игрока. Манга доведет их количество до шести. И, судя по бэкграунду автора, ждать простого или «удобного» завершения не стоит.

Первый арт Аме Гокин уже задает тон: Хинако стоит среди красных паучьих лилий — цветов, которые в Японии ассоциируются со смертью, прощанием и переходом в потусторонний мир. Если игра балансировала между психологическим хоррором и личной драмой, манга, похоже, не собирается упрощать этот микс Для серии Silent Hill это довольно необычная история. Раньше франшиза тоже выходила за пределы игр — были и фильмы, и комиксы, — но они почти никогда не влияли на канон напрямую.





Работы Ryukishi07 обычно строятся вокруг травмы, повторяющихся сценариев и субъективной, серой морали, и новая адаптация, как и игра, не станет исключением. Также для Konami игра стала своеобразным перезапуском серии, ведь события впервые перенесли в Японию, что сразу изменило ощущение от франшизы.

Вместо привычных американских городов — провинциальный японский сеттинг, вместо классических монстров — образы, вдохновленные местным фольклором. Та же символика паучьих лилий или телесного ужаса работает здесь иначе — более интимно и психологично.

Игра получила сильные оценки и забрала несколько наград на The Horror Game Awards 2025. Но ее жизнь вне релиза была не менее активной: стримы актрисы Хинако, Конацу Като, вирусные обсуждения, странные коллабы — все это не давало интересу угаснуть месяцами. И манга — логическое продолжение этой волны.

Пока без даты релиза и без подтверждения англоязычной версии. Это может стать проблемой для части аудитории, но обычно подобные проекты рано или поздно получают переводы — официальные или нет.

Главное другое — история Silent Hill f не зафиксирована в одном варианте. Она разветвляется дальше, и манга станет еще одним способом посмотреть на те же события под другим углом. Повлияет ли это на реиграбельность Silent Hill f? Узнаем в ближайшем будущем.

Источники: Dexerto, X.com.