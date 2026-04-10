Фильм Metal Gear Solid "живой", им займутся новые режиссеры спустя 20 лет после первого анонса

София Шадрина

Зак Ліповскі та Адам Стайн / The Hollywood Reporter

Один из самых долго анонсированных видеоигровых фильмов Голливуда наконец получил новых режиссеров. По данным The Hollywood Reporter, фильм Metal Gear Solid снимут Зак Липовски и Адам Стайн.


Для широкой публики Липовски и Стайн стали известны в 2025 году — после выхода «Пункт назначения: Кровавые линии» (Final Destination: Bloodlines). Фильм собрал более $317 млн в прокате и получил лучшую критическую оценку во всей франшизе за десятилетие. Примечательно, что для дуэта это была первая студийная работа. До этого они сняли малобюджетный sci-fi хит Freaks и много лет работали на телевидении.

После успеха «Кровавых линий» режиссеры стали одними из самых востребованных в Голливуде. На их счету уже несколько параллельных проектов: анимированный Venom для Sony, фильм The Traveler для Paramount и сценарий к Gremlins 3 вместе с Крисом Коламбусом для Warner Bros. Теперь к этому списку добавляется и Metal Gear Solid.

Хидео Кодзима объявил о разработке экранизации еще в 2006 году. С тех пор проект пережил несколько перезапусков. В 2014-м к проекту присоединился режиссер «Конг: Остров черепа» Джордан Уот-Робертс, а в 2020-м на роль Solid Snake подтвердили Оскара Айзека. Но оба, судя по всему, покинули проект. Как мы писали в материале о будущих экранизациях видеоигр, на тот момент Metal Gear Solid оставался самым подвешенным голливудским игровым проектом — с амиционной предысторией и полным отсутствием конкретики по выходу.


Параллельно серия переживала собственное возрождение. В прошлом году вышел ремейк Metal Gear Solid 3 под названием Delta: Snake Eater — игра сохранила классический геймплей, существенно обновив графику на Unreal Engine 5. Это подогрело интерес к франшизе — и, похоже, ускорило движение киноадаптации.

Детали об актёрском составе, сценарии и дате выхода фильма Metal Gear Solid пока не раскрываются.

Источник: The Hollywood Reporter

