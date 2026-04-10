Фильм Metal Gear Solid "живой", им займутся новые режиссеры спустя 20 лет после первого анонса

Один из самых долго анонсированных видеоигровых фильмов Голливуда наконец получил новых режиссеров. По данным The Hollywood Reporter, фильм Metal Gear Solid снимут Зак Липовски и Адам Стайн.





Для широкой публики Липовски и Стайн стали известны в 2025 году — после выхода «Пункт назначения: Кровавые линии» (Final Destination: Bloodlines). Фильм собрал более $317 млн в прокате и получил лучшую критическую оценку во всей франшизе за десятилетие. Примечательно, что для дуэта это была первая студийная работа. До этого они сняли малобюджетный sci-fi хит Freaks и много лет работали на телевидении.

После успеха «Кровавых линий» режиссеры стали одними из самых востребованных в Голливуде. На их счету уже несколько параллельных проектов: анимированный Venom для Sony, фильм The Traveler для Paramount и сценарий к Gremlins 3 вместе с Крисом Коламбусом для Warner Bros. Теперь к этому списку добавляется и Metal Gear Solid.

Хидео Кодзима объявил о разработке экранизации еще в 2006 году. С тех пор проект пережил несколько перезапусков. В 2014-м к проекту присоединился режиссер «Конг: Остров черепа» Джордан Уот-Робертс, а в 2020-м на роль Solid Snake подтвердили Оскара Айзека. Но оба, судя по всему, покинули проект. Как мы писали в материале о будущих экранизациях видеоигр, на тот момент Metal Gear Solid оставался самым подвешенным голливудским игровым проектом — с амиционной предысторией и полным отсутствием конкретики по выходу.





Параллельно серия переживала собственное возрождение. В прошлом году вышел ремейк Metal Gear Solid 3 под названием Delta: Snake Eater — игра сохранила классический геймплей, существенно обновив графику на Unreal Engine 5. Это подогрело интерес к франшизе — и, похоже, ускорило движение киноадаптации.

Детали об актёрском составе, сценарии и дате выхода фильма Metal Gear Solid пока не раскрываются.

Источник: The Hollywood Reporter