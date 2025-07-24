Конец эпохи: 90% проектов возобновляемой энергетики уже дешевле использования ископаемого топлива

До сих пор распространено мнение, что проекты возобновляемой энергетики это перспективно, привлекательно, однако дорого и непрактично. Тем не менее, последние исследования показывают, что большинство проектов возобновляемой энергетики уже дешевле использования ископаемого топлива.

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Согласно отчёту Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), 91% введенных в эксплуатацию мощностей по производству возобновляемой энергии в промышленных масштабах обеспечивают более дешевую электроэнергию, чем самые дешевые источники ископаемого топлива. Этот прогресс был обусловлен благотворным циклом непрерывных технологических инноваций, значительной экономией масштаба в производстве и все более благоприятными политическими рамками.

«Мы находимся на пороге новой эры. Ископаемое топливо подходит к концу. Солнце восходит над веком чистой энергии. Мы прошли точку невозврата», — подчеркнул по этому поводу генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, речь идет уже не о чистой энергии, а об экономической целесообразности и национальной безопасности. Цены на ископаемое топливо и спрос на него становится все более нестабильным и непредсказуемым.

«Сегодня наибольшую угрозу энергетической безопасности представляют ископаемые виды топлива. Они оставляют экономику и людей во власти ценовых шоков, перебоев с поставками и геополитической нестабильности. Цены на солнечную энергию не скачут. На ветровую энергию нет эмбарго. Эта трансформация прежде всего касается энергетической безопасности и безопасности людей», — отмечает генсек ООН.

Такие организации, как IRENA и Международное энергетическое агентство (МЭА), используют показатель приведенной стоимости энергии (LCOE). Он представляет собой среднюю чистую текущую стоимость производства электроэнергии электростанцией за весь срок ее эксплуатации. Это суммарный показатель, рассчитываемый путем деления общей стоимости жизненного цикла проекта на его ожидаемую общую выработку энергии. Другими словами, это минимальная цена, по которой электроэнергия должна продаваться для достижения безубыточности проекта за весь срок его эксплуатации.

Результаты анализа IRENA продемонстрировали, что для наземных ветровых станций LCOE составляет $0,034/кВт⋅ч. Это делает ветровые станции самым доступным источником электроэнергии на Земле. Солнечные фотоэлектрические установки продемонстрировали показатель LCOE на уровне $0,043/кВт⋅ч или $43/МВт⋅ч. Гидроэлектростанции — $0,057/кВт⋅ч. Для сравнения, несубсидированная норма потребления электроэнергии для новой газовой электростанции комбинированного цикла, которая часто считается самым дешевым вариантом на ископаемом топливе, составляет от $0,045 до $0,115/кВт·ч.

В 2024 году в мире было введено в эксплуатацию рекордные 582 ГВт новых мощностей источников возобновляемой энергетики, что почти на 20% превышает показатели предыдущего года. Этот рост способствует снижению цен за счет повышения эффективности производства, наиболее конкурентоспособных цепочек поставок и накопленного опыта разработки проектов.

Однако показатель LCOE не отражает всей картины. Например, он не учитывает расходы на управление изменчивостью непостоянных источников энергии, таких как солнечная и ветровая. В отчете IRENA показано, что стоимость аккумуляторных систем хранения энергии для коммунальных предприятий также резко упала на 93% с 2010 года. Однако сейчас промышленные производители возобновляемой энергетики нуждаются в больших объемах для хранения энергии.

Стоит также учитывать и место, где будут размещаться альтернативные источники энергии. Большинство богатых ресурсами мест для солнечной энергетики (пустыни) и ветроэнергетики (равнины и побережья) часто находятся далеко от городов и промышленных центров.

Кроме этого показатель LCOE не учитывает такие последствия экономической деятельности, как негативные внешние эффекты, в частности, загрязнение окружающей среды в результате сжигания ископаемого топлива, тогда как источники возобновляемой энергетики лишены этого. Наиболее быстрый рост и наибольшую отдачу в ближайшее десятилетие, вероятно, принесут технологии, обеспечивающие переход на возобновляемые источники энергии.

Источник: ZME Science