Конференция Google I/O 2024 состоится 14 мая

Google обнародовала дату проведения конференции I/O этого года. Событие запланировано на 14 мая в Маунтин-Вью.

Twist, turn, and teleport your way to solve the Google I/O puzzle and help reveal the 2024 dates. Just remember, never slow your roll! #io24puzzlehttps://t.co/BSXTPkaEMb pic.twitter.com/mlAhRYgRpO

