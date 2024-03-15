Новости Технологии 15.03.2024 в 15:45 comment views icon

Конференция Google I/O 2024 состоится 14 мая

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Google обнародовала дату проведения конференции I/O этого года. Событие запланировано на 14 мая в Маунтин-Вью.

Обнародование даты проведения мероприятия сопровождалось загадкой. Компания просила людей выполнить логическую головоломку. Когда достаточно людей прошли все 15 уровней и снова и снова доставили шарик к месту назначения, Google объявила, когда состоится I/O. В этом году мероприятие снова будет однодневным.

Хотя I/O — это конференция для разработчиков, для потребителей она также всегда предлагает много интересного. Основной доклад, скорее всего, предоставит предварительную информацию о некоторых будущих функциях Pixel и Android. Вероятно, мы также узнаем о следующих шагах Google в быстро меняющемся пространстве искусственного интеллекта. Также стоит ожидать других интересных анонсов, связанных с приложениями и сервисами поискового гиганта.

Источник: Engadget

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