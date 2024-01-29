Новости Технологии 29.01.2024 в 09:52 comment views icon

Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% лучше Gen 3 в многоядерных тестах Geekbench

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Юрій Орос

Автор новин

Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% лучше Gen 3 в многоядерных тестах Geekbench

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Snapdragon 8 Gen 4 похоже станет существенным усовершенствованием по отношению к актуальному флагманскому процессору Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3 и выйти на уровень Apple M3. По крайней мере об этом говорят ранние результаты бенчмарков.

«Первый в истории» результат будущего процессора Qualcomm в Geekbench 6 опубликовал пользователь X под ником @negativeonehero. Snapdragon 8 Gen 4 имеет одноядерный и многоядерный результат 2845 и 10628 баллов соответственно. Сравнивая с Snapdragon 8 Gen 3 в Galaxy S24 Ultra. Набравший 7249 баллов, Gen 4 на 46% мощнее в многоядерном тесте и значительно лучше в одноядерных результатах, передаёт WccfTech.Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% лучше Gen 3 в многоядерных тестах Geekbench

Уже теперь Apple M3 лишь немного опережает Snapdragon 8 Gen 4 как в одноядерном, так и в многоядерном варианте. Такие цифры свидетельствуют, что разрыв в производительности почти преодолен, это означает усиление конкуренции в этом сегменте. Но пока окончательно об этом говорить рано, Например, не известны показатели энергопотребления раннего прототипа процессора Qualcomm.

Результати Apple M3
Результаты Apple M3

@negativeonehero также опубликовал результат процессора в бенчмарке AnTuTu — тот набрал 3,1 млн очков. Тем не менее стоит подождать подтверждений из более надежных источников.

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