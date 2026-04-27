Новости Софт 27.04.2026

X360 Mobile: новый эмулятор Xbox 360 для Android показали в действии — и он выглядит перспективно

Испанский YouTube-канал El Poder del Androide Verde получил доступ к рабочей версии X360 Mobile — нового эмулятора Xbox 360 для Android. Канал опубликовал развернутое видео с демонстрацией геймплея и Q&A с анонимным разработчиком. Скачать приложение пока нельзя — пока оно доступно только четырем частным тестерам.


Разработчик подчеркнул, что X360 Mobile не является форком предыдущего эмулятора aX360e, а написан на основе Xenia Canary Arm — другой ветки того же проекта с открытым кодом. Интерфейс приложения выдержан в стиле Metro — характерной плиточной системе оформления, которую Microsoft использовала в Xbox 360 и Windows Phone. Для оптимальной работы поддерживаются кастомные Turnip-драйверы.

Демонстрация проходила на Galaxy S25 Ultra. Castle Crashers, Arkanoid и Rayman Origins шли стабильно и плавно. Ace Combat Assault Horizon и Forza Horizon оказались на грани слайдшоу и некомфортны для игры. Отдельно канал зафиксировал расхождение: Dragon Ball: Raging Blast 2, который на собственном устройстве разработчика выдавал около 60 FPS, на Samsung-смартфоне выдал лишь 30 — возможно, из-за особенностей программного обеспечения Samsung.


Минимальные системные требования: процессор Snapdragon с графикой Adreno серии 600-800, 6 ГБ оперативной памяти и Android 12 или новее. Для комфортной игры разработчик рекомендует Snapdragon 8 Gen 1 и 8 ГБ ОЗУ. Частичная поддержка Mali GPU есть, но разработчик прямо указывает: ждать нормальной работы на MediaTek не стоит.

Публичная альфа-версия v0.5 может появиться через официальный сайт x360mobile.com в конце мая. В дальнейшем разработчик планирует разместить приложение в Google Play. Вопрос открытого кода пока не решен. Android Authority предостерегают: любой сайт, который уже предлагает скачать X360 Mobile, — не легитимный.

Первый эмулятор Xbox 360 для Android, aX360e, появился в 2025 году и фактически открыл эту нишу. X360 Mobile выглядит как серьезная альтернатива — но реальную картину даст только публичный релиз. Пока что это перспективная демонстрация от одного разработчика без верифицированного кода.

Источник: Android Authority

