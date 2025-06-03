Первые кадры геймплея The Witcher 4 на базовой PS5 — с Цири и новым регионом Ковир

На конференции State of Unreal 2025 представили первый взгляд на техничную демонстрацию геймплея по The Witcher 4 — нас ждут странствия в Ковер.

CD Projekt RED показала город Валдрест — новый портовый центр северного королевства Ковира, которое лишь упоминалось в прошлых ролевых играх. Ковир расположен к северу от Редании в заливе Пракседа. В трейлере с высоты было видно столицу Валдрест — Лан Эксетер — когда над ней пролетает мантикора (вырезанный ранее монстр из The Witcher 3). Этот регион известен как крупнейший экспортер минеральных ресурсов, богатый горами и шахтами.

Город кишит NPC, которые занимаются повседневными делами: кто-то рассматривает медведя, кто-то что-то покупает в торговых палатках, а где-то вообще выступает цирковая труппа. На другом кадре какой-то NPC называет Цири «ведьмачкой», а рядом ребенок подбирает яблоки, которые рассыпал прохожий. В The Witcher 4 Цири взаимодействует с миром как полноценная ведьмачка: берет заказы, охотится на монстров и расследует темные события в новом регионе.

Ее верный конь — Кельпа — получил собственную мускулатуру, физику волос и движений. Благодаря сложной анимации движений и новой физике хаоса грива, хвост и тело лошади реагируют независимо от угла обзора. И подход к внешнему виду лошади очень знаком фанатам Red Dead Redemption 2.

Ковер — новая большая зона, построенная на технологии Nanite

Демо на PS5 (базовой!) стабильно выдавало 60 кадров/с — оно выдержало огромные и насыщенные локации, толпы из более 300 NPC и новую боевую физику. Разработчики утверждают, что весь лес в игре создан всего из 28 объектов — благодаря технологии Nanite Это революционная технология виртуализированной геометрии, представленная в Unreal Engine 5. Она позволяет создавать чрезвычайно детализированные 3D-объекты без значительной нагрузки на производительность]. Технология существенно снижает нагрузку на память, при этом сохраняя объемность, освещение и детализацию. Epic и CDPR отмечают, что «впервые можно создать настолько детальный мир с такими легкими ресурсами».

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«Исследуя шумный рынок Валдреста, мы видим, как 5.6 справляется с напряженными сценами, полными высококачественных персонажей и визуальных эффектов, таких как ML Deformer. Технологическая демонстрация также демонстрирует Nanite Foliage — которая обеспечивает быстрый и эффективный для памяти способ достижения превосходной плотности и точности листьев, запланированный к выпуску в UE 5.7», — говорится в официальной аннотации от Epic.

Геймплей запустили на PlayStation 5 со стабильными 60 кадров/с, чтобы подчеркнуть новые технологии UE5:

Unreal Animation Framework для реалистичной анимации персонажей в динамичных сценах;

для реалистичной анимации персонажей в динамичных сценах; Nanite Foliage — рендеринг плотной растительности без потери производительности;

— рендеринг плотной растительности без потери производительности; Mass AI — генерация больших толп с поддержкой MetaHuman;

— генерация больших толп с поддержкой MetaHuman; ML Deformer — система для передачи микродвижений тела, таких как сокращение мышц;

— система для передачи микродвижений тела, таких как сокращение мышц; FastGeo Streaming — быстрая и плавная загрузка игровых миров.

CDPR и Epic Games также подтвердили, что все эти инструменты уже доступны с релизом Unreal Engine 5.6. Ожидается, что они пригодятся другим студиям, которые работают над крупными проектами в открытых мирах. Инструменты поддерживаются на всех платформах, включая ПК, PlayStation и Xbox.

На фоне того, что CDPR показали геймплей на базовой PS5 — вероятно, The Witcher 4 таки не станет эксклюзивом PS6, как предполагали некоторые. О дате релиза или других сюжетных деталях во время конференции речь не шла.

Источник: CD Projekt RED