Новости Игры 25.07.2025 comment views icon

Новая вакансия CD Projekt Red раскрывает Project Hadar, как экшн-RPG с ближним боем

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Новая вакансия CD Projekt Red раскрывает Project Hadar, как экшн-RPG с ближним боем

CD Projekt Red работает над новой AAA-игрой в собственной оригинальной вселенной — Project Hadar. Новая вакансия прямо говорит об экшн-RPG с ближним боем.

Соответствующее объявление о поиске старшего геймплей-дизайнера появилось на сайте студии. В описании вакансии CDPR пишет, что идеальный кандидат имеет «профессиональный опыт в RPG/Action играх, ориентированными на ближний бой». Это дает понять, что игра будет иметь боевую систему, где основной акцент будет не на стрельбе, а на рукопашном бою — подобно The Witcher, но уже в другом сеттинге.

О Project Hadar известно немного — это первый новый проект CDPR, не основанный на уже известных франшизах. В студии подтверждали создание игры на совершенно новой IP (интеллектуальной собственности), и сейчас тайтл находится на раннем этапе. Сейчас основное внимание команды сосредоточено на дизайне мира и нарративе. Но из вакансии следует, что создатели уже обсуждают и формируют игровые механики. Относительно сюжета пока неизвестно.

В одном из последних крупных проектов CD Projekt Red — Cyberpunk 2077 — рукопашный бой был лишь дополнением к стрелковому геймплею. Неизвестно, оставят ли такой подход в сиквеле. Зато The Witcher 4 отличается, поскольку Цири будет вооружена традиционными мечами для ведьм. Хотя разработчики будут существенно обновлять боевую систему — как именно, пока неизвестно.

И вот сейчас для Hadar студия хочет последовать примеру вселенной Анджея Сапковского: ближний бой станет основой боевой системы. Возможно, опыт из работы над The Witcher 4 может стать фундаментом для боевки в Hadar. Пока что студия официально не сообщала никаких сюжетных или геймплейных деталей. Выход игры, скорее всего, придется ждать не один год.

Источник: CD Projekt Red

Популярные новости

Владельцы Pixel 6a получат от Google $150 за батарею — но не все
«Реанимация» NVIDIA RTX 5090 с треснувшей платой — когда «пациент» этого стоит, а «операция» выявляет скрытые недостатки
Новая технология сделает роботов ловкими, как люди, и они не поскользнутся
Sony объявляет программу замены Xperia 1 VII из-за технических проблем
Ученые впервые создали кубит антиматерии — это поможет понять, почему вокруг нас только обычное вещество
В Game Pass появился топовый инди-горор с рейтингом 96% в Steam — и сразу вышел в топ
Intel передумала: процессоры Nova Lake могут получить аналог 3D V-Cache на 144 МБ
Ученые нашли отличие психопатов — меньший мозг, чем у обычных людей
Создатели 007 First Light раскрыли единственную вещь, которую MGM запретила делать с Бондом
Жизнь во времена ИИ: пожилая пара проехала 300 км по Малайзии, чтобы увидеть несуществующее сооружение
Nio выпустила электрокроссовер Onvo L90: 6 мест, холодильник, 600 км пробега менее чем за $42 тыс.
Над Киевом сбили российский дрон «Гербера» с камерой, это означает вражеский ретранслятор в тылу, — «Флеш»
Электрический минивэн Mercedes VLE преодолел 1100 км от Штутгарта до Рима
В Британии родились дети от трех родителей — они избавлены от генетических болезней
В Индии ограничат кондиционеры температурой 20°C для экономии электроэнергии
Первый электромобиль Bentley: ретрофутуризм в концепте EXP 15
Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin’s Creed
Bethesda разрабатывает сразу несколько новых игр Fallout — одна из них «та самая»
Ученые составили топ увлажняющих напитков — вода не на первом месте
ChatGPT говорил, что пишет пользователю книгу на 700 страниц — ужасная и смешная правда открылась в Reddit
Apple TV+ продлила Sci-Fi сериал «Киллербот» на второй сезон
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить