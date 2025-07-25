Новая вакансия CD Projekt Red раскрывает Project Hadar, как экшн-RPG с ближним боем

CD Projekt Red работает над новой AAA-игрой в собственной оригинальной вселенной — Project Hadar. Новая вакансия прямо говорит об экшн-RPG с ближним боем.

Соответствующее объявление о поиске старшего геймплей-дизайнера появилось на сайте студии. В описании вакансии CDPR пишет, что идеальный кандидат имеет «профессиональный опыт в RPG/Action играх, ориентированными на ближний бой». Это дает понять, что игра будет иметь боевую систему, где основной акцент будет не на стрельбе, а на рукопашном бою — подобно The Witcher, но уже в другом сеттинге.

О Project Hadar известно немного — это первый новый проект CDPR, не основанный на уже известных франшизах. В студии подтверждали создание игры на совершенно новой IP (интеллектуальной собственности), и сейчас тайтл находится на раннем этапе. Сейчас основное внимание команды сосредоточено на дизайне мира и нарративе. Но из вакансии следует, что создатели уже обсуждают и формируют игровые механики. Относительно сюжета пока неизвестно.

В одном из последних крупных проектов CD Projekt Red — Cyberpunk 2077 — рукопашный бой был лишь дополнением к стрелковому геймплею. Неизвестно, оставят ли такой подход в сиквеле. Зато The Witcher 4 отличается, поскольку Цири будет вооружена традиционными мечами для ведьм. Хотя разработчики будут существенно обновлять боевую систему — как именно, пока неизвестно.

И вот сейчас для Hadar студия хочет последовать примеру вселенной Анджея Сапковского: ближний бой станет основой боевой системы. Возможно, опыт из работы над The Witcher 4 может стать фундаментом для боевки в Hadar. Пока что студия официально не сообщала никаких сюжетных или геймплейных деталей. Выход игры, скорее всего, придется ждать не один год.

Источник: CD Projekt Red