«Кошмар перед Рождеством»: Тим Бертон не хочет продолжений, приквел или перезапусков

Тим Бертон разочаровал фанатов, требующих еще один фильм «Кошмар перед Рождеством» – он категорически против. Режиссер сказал журналу Empire, что это слишком важно для него, чтобы когда-нибудь создавать продолжения, приквелы, перезагрузки или что-то другое.

«Для меня фильм очень важен. Я делал сиквелы, я делал другие вещи, я делал перезагрузку, я делал все это дерьмо, не правда ли? Я не хочу, чтобы это произошло с этим. Приятно, что люди, возможно, заинтересованы, но нет. Я чувствую себя тем старым парнем, который владеет маленьким клочком собственности и не хочет продать его большой электростанции, которая хочет забрать мою землю. «Прочь с моей земли!» — сварливым голосом говорит Бертон. — «Ты, надоедливый маленький… Ты не получишь эту собственность! Мне все равно, что вы хотите на этом построить. Вы заходите на мою собственность… Где мое ружье?».

Главный герой Джек Скелингтон стал личным для Бертона: «Персонаж, воспринимаемый как темный, но действительно светлый. Это те вещи, которые я люблю, будь то [Эдвард] Руки-ножницы или Бэтмен, персонажи, у которых это есть. Это отражало все те чувства, которые я испытывал. Меня воспринимали как темного персонажа, когда я не чувствовал себя таковым. Это был очень личный характер».

Генри Селик снял «Кошмар перед Рождеством» в 1993 году, он тесно сотрудничал с Бертоном в создании фильма. В недавнем интервью журналу People Селик поделился идеей потенциального приквела «Кошмара». «Возможно, там есть более интересная история о том, как Джек стал королем Хэллоуинтауна».

Селик объяснил, что большой объем работы не удержал бы его от создания продолжения — скорее, он просто верит, что «Кошмар перед Рождеством» является «идеальным фильмом, который вышел в идеальное время, чтобы с годами перерасти во что-то гораздо большее».

Источник: Variety