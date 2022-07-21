Kottans запускают бесплатный курс Front-End на украинском — с 1 августа

Украинское сообщество программистов Kottans запускает новый бесплатный онлайн-курс Front-End на украинском языке. Курс предусматривает два основных этапа: Stage0 начинается 1 августа и продлится до 1 октября, а Stage1 начинается 1 октября и продлится примерно 4 месяца. Задание, план курса можно найти в публичном доступе на GitHub.

Этот курс прежде всего рассчитан на новичков и людей, желающих начать свое путешествие в мир frontend. Также программа поможет углубить свои знания JavaScript тем, кому это нужно.

«‎В это непростое время мы понимаем, что учиться достаточно непросто, но все равно это остается возможность, чтобы изучить что-то новое, изменить профессию, помочь своей семье и стране… Чтобы облегчить эту задачу командой Kottans был переведен на украинский курс и мы будем пытаться облегчить вам эту задачу» Kottans

Программа охватывает базовые темы, необходимые для разработки frontend приложений:

Git, GitHub, поток Git

Linux, командная строка, основы нетворкинга

HTML, CSS

базовые знания JavaScript

основные frontend фреймворки (React)

базовое понимание TypeScript

практика работы в команде

Программа курса состоит из двух частей — самостоятельное обучение и групповая работа под наблюдением менторов. Обе будут проводиться онлайн, однако Kottans допускают создание обучающих групп, если появится такая возможность. Первая часть курса уже доступна на GitHub.

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Что касается требований, то, несмотря на то, что вторая часть тоже будет онлайн, участие смогут принять только люди, кто успешно закончил первую часть и успел присоединиться к группе (приблизительно будет набрано 30 студентов). То есть, чем раньше первая часть, тем выше шансы перейти на второй командный этап. В то же время курс можно будет и дальше продолжать проходить самостоятельно — видео лекций будут доступны онлайн.

Ранее благотворительный фонд выделил 200 грантов, покрывающих 100% стоимости Premium пакета курса Front-end разработка на Prometheus+ (полная стоимость обучения — 6200 грн). Учеба начнется уже 8 августа и продлится 3 месяца.