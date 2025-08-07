Кровь долгожителей существенно отличается, — исследования

Шведские ученые из Каролинского института обнаружили различия в крови людей-долгожителей.

Если раньше долгожители считались чем-то редким и необычным, то начиная с 70-х годов прошлого века, их численность примерно растет вдвое каждые 10 лет. Попытки ученых постичь секреты долголетия включают в себя изучение сложного взаимодействия генетической предрасположенности и факторов образа жизни.

Недавнее исследование ученых из Каролинского института выявило некоторые общие биомаркеры, включая уровни холестерина и глюкозы у людей, возраст которых превысил 90 лет. До сих пор исследования долгожителей часто были небольшими по масштабу и фокусировались на выбранной группе, например, за исключением долгожителей, живущих в домах престарелых.

Проведенное шведскими учеными исследование, оказалось самым масштабным из всех. Они сравнивали профили биомаркеров, измеренные в течение жизни у людей-долгожителей, и у тех, кто жил меньше.

Исследование включало в себя данные о 44 тыс. граждан Швеции пожилого возраста, которые прошли оценку на состояние здоровья в возрасте 64-99 лет и составили выборку так называемой «когорты Аморис». За участниками наблюдали в течение 35 лет. Из них 1 тыс. 224 человека, или 2,7%, дожили до 100 лет. Подавляющее большинство (85%) долгожителей были женщинами.

В исследование были включены 12 биомаркеров крови, связанных с воспалением, метаболизмом, функцией печени и почек, а также потенциальным недоеданием и анемией. Все они были связывались со старением или смертностью в предыдущих исследованиях

Биомаркером, связанным с воспалением, стала мочевая кислота — продукт жизнедеятельности организма, образующийся при переваривании определенных продуктов питания. Исследователи также рассмотрели маркеры, связанные с метаболизмом, что включало общий уровень холестерина и глюкозы, а также маркеры, связанные с функцией печени, такие как аланинаминотрансфераза (АлАТ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ), альбумин, гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза (ЩФ) и лактатдегидрогеназа (ЛД).

К тому же исследователи анализировали уровень креатинина, связанный с функцией почек, а также уровень железа и общую железосвязывающую способность (ОЖСС), связанную с анемией. Был изучен уровень альбумина — биомаркера, связанного с питанием.

Ученые выяснили, что у тех, кто дожил до 100 лет, как правило, наблюдались более низкий уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты после шестидесяти лет. Хотя медианные значения большинства биомаркеров у долгожителей и людей моложе 100 лет существенно не отличались, долгожители редко демонстрировали крайне высокие или низкие значения.

Например, у очень небольшого количества долгожителей уровень глюкозы в начале жизни был выше 6,5 ммоль/л или уровень креатинина выше 125 мкмоль/л. По многим биомаркерам как у долгожителей, так и у людей моложе 100 лет, значения выходили за пределы диапазона, считающегося нормальным в клинических рекомендациях.

Ученые обнаружили, что все 12 биомаркеров, исключая только аланин и альбумин, связанны с вероятностью дожить до 100 лет. Люди из пяти групп с самым низким уровнем общего холестерина и железа имели меньшие шансы дожить до 100 лет по сравнению с теми, у кого эти показатели были выше. У участников исследования с более высокими уровнями глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и маркеров функции печени также были ниже шансы дожить до 100 лет.

В абсолютных показателях различия по некоторым биомаркерам были довольно незначительными, тогда как разница в показателях других биомаркеров была более значительной. Например, для мочевой кислоты абсолютная разница составила 2,5 процентных пункта. Это означает, что у людей из группы с самым низким уровнем мочевой кислоты вероятность дожить до 100 лет составляла 4%, тогда как в группе с самым высоким уровнем мочевой кислоты до 100 лет доживали лишь 1,5%.

Результаты исследования были опубликованы в журнале GeroScience

Источник: The Conversation; ScienceAlert