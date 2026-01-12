Круглый ответ Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i в форме шайбы содержит чипы Core Ultra X7

Lenovo представила компактный цилиндрический мини-ПК Yoga Mini i, построенный на платформе Intel Panther Lake. Устройство получило алюминиевый корпус размером примерно 130×130×48,6 мм, что соответствует классу 1 литр, а вес составляет от 600 г. Вместо классического прямоугольного корпуса, как у Mac Mini, Lenovo выбрала дизайн в стиле «хоккейной шайбы», делая акцент на компактности и внешнем виде.

Конфигурации Yoga Mini i включают процессоры Intel до Core Ultra X7 358H в паре с интегрированной графикой Arc Pro B390. Максимальный объем оперативной памяти LPDDR5x-8533 составляет 32 ГБ, что важно для компактной системы без возможности апгрейда ОЗУ. Для хранения данных предусмотрен слот M.2 с поддержкой SSD объемом до 2 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0.

Lenovo позиционирует Yoga Mini i как «умный настольный ПК». На нижней части корпуса расположено RGB-кольцо, которое может работать как индикатор состояния или оповещений. Система поддерживает Wi-Fi-обнаружение присутствия — компьютер может автоматически выходить из сна, когда человек заходит в комнату. Также мини-ПК оснащен встроенным динамиком и двумя микрофонами для голосовых команд и звонков. Кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев.

Yoga Mini i получил два порта Thunderbolt 4, два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, сетевой порт 2.5GbE, а также 3,5-мм аудиоразъем. Беспроводные возможности включают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Lenovo планирует комплектовать систему адаптером питания USB-C мощностью 65 или 100 Вт.

Ожидается, что Lenovo Yoga Mini i появится в продаже примерно в июне. Стартовая цена заявлена на уровне около $699.

Источник: videocardz, lenovo