Новости Устройства 12.01.2026 comment views icon

Круглый ответ Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i в форме шайбы содержит чипы Core Ultra X7

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Кругла відповідь Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i у формі шайби містить чипи Core Ultra X7

Lenovo представила компактный цилиндрический мини-ПК Yoga Mini i, построенный на платформе Intel Panther Lake. Устройство получило алюминиевый корпус размером примерно 130×130×48,6 мм, что соответствует классу 1 литр, а вес составляет от 600 г. Вместо классического прямоугольного корпуса, как у Mac Mini, Lenovo выбрала дизайн в стиле «хоккейной шайбы», делая акцент на компактности и внешнем виде.

Конфигурации Yoga Mini i включают процессоры Intel до Core Ultra X7 358H в паре с интегрированной графикой Arc Pro B390. Максимальный объем оперативной памяти LPDDR5x-8533 составляет 32 ГБ, что важно для компактной системы без возможности апгрейда ОЗУ. Для хранения данных предусмотрен слот M.2 с поддержкой SSD объемом до 2 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0.

Кругла відповідь Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i у формі шайби містить чипи Core Ultra X7

Lenovo позиционирует Yoga Mini i как «умный настольный ПК». На нижней части корпуса расположено RGB-кольцо, которое может работать как индикатор состояния или оповещений. Система поддерживает Wi-Fi-обнаружение присутствия — компьютер может автоматически выходить из сна, когда человек заходит в комнату. Также мини-ПК оснащен встроенным динамиком и двумя микрофонами для голосовых команд и звонков. Кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев.

Yoga Mini i получил два порта Thunderbolt 4, два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, сетевой порт 2.5GbE, а также 3,5-мм аудиоразъем. Беспроводные возможности включают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Lenovo планирует комплектовать систему адаптером питания USB-C мощностью 65 или 100 Вт.

Ожидается, что Lenovo Yoga Mini i появится в продаже примерно в июне. Стартовая цена заявлена на уровне около $699.

Источник: videocardz, lenovo

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новые ноутбуки MSI: тонкий Prestige 14, Raider 16 Max HX на 300 Вт и Stealth 16 AI+ с CES Innovation Award
Intel раскрыла Wildcat Lake: архитектура процессоров Core Ultra 300 до 6 ядер
Новые мониторы LG: первый в мире 5K MiniLED с ИИ-апскейлингом, первый 39" 5K2K OLED и 52" 5K2K
Магазин скупает старые игровые ПК на фоне дефицита памяти
Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator и Nitro, мониторы, 5G и электросамокат
Линейка Lenovo ThinkPad 2026: от ноутбуков до моноблока с двойным экраном
Lenovo рассказывает об Android ПК: знакомая легкая ОС с кучей ограничений
Плазма и коронный разряд внутри ПК: YPlasma анонсирует новую тихую систему охлаждения без движущихся частей
MSI анонсировала RTX 5090 Lightning с дисплеем и питанием 1600 Вт от двух разъемов — видеокарту уже разогнали
LG показала OLED телевизор-обои толщиной 9 мм — без проводов и с рекордной яркостью
Линейка ноутбуков HP на новых Intel Panther Lake и AMD Ryzen AI: основные характеристики в преддверии CES 2026
MSI представила монитор MPG 341CQR с пятислойным Tandem OLED и субпикселями RGB Stripe — 360 Гц и 0,03 мс за $1100
Игровые ноутбуки Lenovo Legion 2026 года с AMD Ryzen AI 400: подробные характеристики всей линейки
Самые интересные смартфоны CES 2026
"1600-ваттная" видеокарта потребляет только 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена официально
Samsung готовит 48" OLED-телевизор со 165 Гц и VRR для геймеров
ASUS обновила Zenbook, Vivobook, ROG и ProArt: OLED, новые чипы и автономность до 33 часов
Lenovo, Dell и HP повысят цены на ноутбуки и ПК с нового года: компании предупредили партнеров
Как раскрывается Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики и описание механизма
CES 2026: чего ждать от крупнейшей технологической выставки января
Lenovo выпустила Watch GT Pro: до 27 дней работы и двухчастотный GPS за $128
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить