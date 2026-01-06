Новости Технологии 06.01.2026 comment views icon

Intel анонсировала Core Ultra 300: до +77% игровой производительности

Вадим Карпусь

На выставке CES 2026 компания Intel официально представила процессоры Core Ultra Series 3, также известные под кодовым названием Panther Lake. По словам производителя, это первая платформа для ИИ ПК, созданная на техпроцессе Intel 18A, спроектированная и изготовленная непосредственно в США.

Intel позиционирует Core Ultra Series 3 как широкую мобильную линейку. Партнеры компании готовят более 200 вариантов ноутбуков, а сами процессоры уже прошли тестирование и сертификацию для встраиваемых устройств и сценариев локальной обработки данных. Речь идет о робототехнике, умных городах, автоматизации и медицине — с поддержкой расширенных температурных режимов и круглосуточной работы 24×7.

По словам Джима Джонсона, вице-президента Intel и руководителя Client Computing Group, ключевые акценты новой серии — энергоэффективность, рост производительности CPU, больший интегрированный GPU, более мощные ИИ-блоки и полная совместимость с x86-приложениями.

Core Ultra X9 и X7

В верхнем сегменте Intel запускает новый класс процессоров Core Ultra X9 и X7. Эти чипы сочетают самую мощную интегрированную графику Intel Arc на архитектуре Xe3 с:

  • до 16 ядер CPU,
  • до 12 Xe-ядер GPU,
  • до 50 TOPS производительности NPU.

Intel ориентирует эти решения на игры, создание контента и тяжелую многозадачность в ноутбуках. Для флагманского Core Ultra X9 388H компания заявляет:

  • до 60% более высокую многопоточную производительность при аналогичном энергопотреблении по сравнению с Lunar Lake;
  • до 77% более высокую игровую производительность по сравнению с Lunar Lake;
  • до 27 часов автономной работы в референсном ноутбуке Lenovo.

Обновленная схема названий

Intel также меняет подход к наименованию своих процессоров. Бренд Core Ultra остается маркером премиум-сегмента, тогда как обычные Intel Core на той же архитектуре будут использоваться в более доступных ноутбуках.

Наиболее четкое разграничение проходит между X-серией и не-X, а также по суффиксу H. Процессоры H-серии могут разгоняться до 65 Вт и даже 80 Вт, тогда как не-H модели ограничены 55 Вт.

ИИ-нагрузки

Для сегмента локальной обработки Intel заявляет существенный прирост в ИИ-нагрузках по сравнению с NVIDIA Jetson Orin AGX 64GB (по собственным измерениям):

  • до 1,9 раза быстрее работа LLM по показателю задержки первого токена;
  • до 2,3 раза лучше производительность на ватт и доллар в сквозной видеоаналитике;
  • до 4,5 раза выше пропускной показатель в тесте vision language action model.

Сроки запуска

Предварительные заказы на первые потребительские ноутбуки с Core Ultra Series 3 стартуют 6 января 2026 года. Полноценные глобальные продажи начнутся 27 января 2026 года, а новые модели будут выходить в течение первой половины года. Системы для локальной обработки данных на базе Panther Lake появятся во втором квартале 2026 года.

Источник: videocardz

