Новости IT-бизнес 27.03.2026

+40% к цене ПК: к дорогим DRAM и NAND добавляется дефицит процессоров

Вадим Карпусь

+40% до ціни ПК: до дорогих DRAM і NAND додається дефіцит процесорів

На рынке ПК назревает новая проблема. В дополнение к нехватке и подорожанию оперативной и флэш памяти также назревает дефицит процессоров. По данным отраслевого отчета, производители уже сталкиваются с тем, что сроки поставки CPU растягиваются на месяцы. Это прямо бьет по производству: собрать и вовремя продать компьютеры становится сложнее, а цены неизбежно растут.


Ситуация разворачивается на фоне общего подорожания компонентов: оперативной памяти, накопителей и видеокарт. Основная причина заключается в стремительном росте спроса со стороны индустрии ИИ, которая активно выкупает производственные мощности. И теперь очередь дошла до процессоров.

Производство CPU — один из самых сложных и дорогих процессов во всей электронике. Компании вроде Intel, AMD, TSMC и Qualcomm обычно не наращивают мощности «про запас» — это стратегия снижения рисков. Но когда спрос резко растет, как сейчас из-за строительства дата-центров и серверных ферм по всему миру, предложение просто не успевает.

По информации Nikkei Asia, сроки поставки серверных процессоров уже выросли с двух недель до 2-3 месяцев, а в отдельных случаях — до полугода. Именно эти чипы, самые мощные, самые сложные и самые дорогие, поэтому производители отдают им приоритет. Представитель Intel Дэвид Фен подтвердил, что компания повысила цены для производителей ПК, хотя основной акцент также сделала на серверном сегменте. При этом даже более высокая цена не гарантирует более быстрых поставок — дефицит никуда не исчезает.


Проблема в том, что быстро нарастить производство невозможно. Строительство новой фабрики занимает от 5 до 10 лет и стоит миллиарды долларов. Поэтому даже если компании пытаются компенсировать нехватку производственных мощностей, новые мощности в первую очередь работают на серверы и дата-центры, а не на массовый рынок ПК.

Следовательно, обычным пользователям остается меньше, а дефицит приводит к росту цен. На фоне уже дорогих RAM и SSD ситуация с CPU может еще больше разогнать цены на ноутбуки и настольные компьютеры. По прогнозам, в 2026 году ПК могут подорожать до 40%.

Проблемы с поставками, кстати, не стали сюрпризом. О дефиците процессоров Intel говорили еще в начале года. И именно для этого производителя ситуация может оказаться особенно сложной.

Параллельно появляются признаки того, что бум ИИ начинает замедляться. Реальные ограничения в виде энергопотребления и производства тормозят амбиции рынка. Но даже если этот тренд остынет, это не означает быстрое удешевление техники.

Как бы то ни было, сейчас рынок ПК входит в фазу, где спрос со стороны ИИ вытесняет обычных пользователей почти из всех сегментов. И пока индустрия не сбалансирует производство, дефицит процессоров и памяти может стать ключевым фактором, который будет определять цены на компьютеры в ближайшие годы.

Источник: pcworld

