Крупнейший фотомагазин мира назвал хиты 2025 года — и это не беззеркалки

Вадим Карпусь

Найбільший фотомагазин світу назвав хіти 2025 року — і це не бездзеркалки

Сеть Yodobashi Camera — крупнейший фотомагазин Японии и фактически мира — обнародовала списки самых популярных камер и объективов 2025 года. Результаты оказались довольно неожиданными: компактные камеры переживают настоящий ренессанс, а среди топовых объективов нет ни одного фикса (объективы с фиксированным фокусным расстоянием) — только зумы (объективы с переменным фокусным расстоянием).

Компакты вернулись

По версии Yodobashi Camera, из 20 самых популярных камер 18 — компактные. Два других места заняла одна и та же беззеркальная модель для влогинга — Sony ZV-1 II в разных комплектациях. Причем эта камера с системой крепления E-mount физически меньше некоторых компактов из списка.

На первый взгляд, все логично: компактные дешевые камеры продаются лучше. Но рейтинг быстро разрушает этот аргумент. В топе присутствуют дорогие премиальные компакты, которые стоят тысячи долларов — в частности Fujifilm GFX100RF, Sony RX1R III и Leica Q3. Это означает, что дело не только в цене. Что интересно, в рейтинге много моделей, выпущенных уже несколько лет назад, а не новинки.

Несмотря на прогресс камер смартфонов, фотоэнтузиасты все еще активно выбирают компактные камеры, особенно те, которые сочетают небольшие габариты с максимальным качеством изображения.

Самые популярные камеры Yodobashi Camera в 2025 году

  1. Fujifilm X100VI
  2. Canon PowerShot SX740 HS
  3. Panasonic Lumix ZS99 / TZ99
  4. Ricoh GR IV
  5. Fujifilm X half
  6. Sony ZV-1 II
  7. Ricoh GR IIIx
  8. OM System Tough TG-7
  9. Sony ZV-1 II Shooting Grip Kit
  10. Kodak PixPro C1
  11. Fujifilm GFX100RF
  12. Canon IXY 650
  13. Sony RX1R III
  14. Leica D-Lux 8
  15. Canon PowerShot G7 X Mark III
  16. Canon PowerShot V1
  17. Nikon Coolpix P950
  18. Leica Q3
  19. Nikon Coolpix P1100
  20. Sony Cyber-shot RX100 VII

Универсальность в топе

Список самых популярных объективов удивил не меньше. В топ-20 нет ни одного фикс-объектива — все позиции занимают зум-линзы. Лидером стал Sony FE 24-70mm F2.8 GM II, а третье место досталось Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II. Canon при этом установила собственный рекорд — семь объективов в рейтинге.

Это ярко показывает, насколько высокого уровня достигли современные зум-объективы для беззеркальных камер: пользователи больше не считают, что фикс нужен для максимального качества, и выбирают универсальность без компромиссов.

Самые популярные объективы Yodobashi Camera в 2025 году

  1. Sony FE 24–70mm F2.8 GM II
  2. Nikon Nikkor Z 24–120mm f/4 S
  3. Sony FE 70–200mm F2.8 GM OSS II
  4. Canon RF 100–500mm F4.5–7.1 L IS USM
  5. Canon RF 100–400mm F5.6–8 IS USM
  6. Tamron 28–200mm F/2.8–5.6 Di III RXD
  7. Canon RF 70–200mm F2.8 L IS USM Z
  8. Canon RF 70–200mm F2.8 L IS USM
  9. Canon RF 24–70mm F2.8 L IS USM
  10. Nikon Nikkor Z 180–600mm f/5.6–6.3 VR
  11. Hasselblad XCD 2.8–4/35–100E
  12. Nikon Nikkor Z 28–400mm f/4–8 VR
  13. Nikon Nikkor Z 70–200mm f/2.8 VR S
  14. Sigma 28–70mm F2.8 DG DN | Contemporary
  15. Nikon Nikkor Z 24–70mm f/2.8 S II
  16. Canon RF 200–800mm F6.3–9 IS USM
  17. Sigma 16–300mm F3.5–6.7 DC OS | Contemporary
  18. Canon RF 24–105mm F4 L IS USM
  19. Tamron 28–75mm F/2.8 Di III VXD G2
  20. Sigma 24–70mm F2.8 DG DN II | Art

Данные Yodobashi Camera четко показывают изменение приоритетов рынка: фотографы охотно инвестируют в премиальные компактные камеры и профессиональные зум-объективы, жертвуя фиксами ради удобства и гибкости. Похоже, 2025 год окончательно закрепил новую реальность фототехники.

Источник: techradar

