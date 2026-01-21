Крупнейший фотомагазин мира назвал хиты 2025 года — и это не беззеркалки

Сеть Yodobashi Camera — крупнейший фотомагазин Японии и фактически мира — обнародовала списки самых популярных камер и объективов 2025 года. Результаты оказались довольно неожиданными: компактные камеры переживают настоящий ренессанс, а среди топовых объективов нет ни одного фикса (объективы с фиксированным фокусным расстоянием) — только зумы (объективы с переменным фокусным расстоянием).

Компакты вернулись

По версии Yodobashi Camera, из 20 самых популярных камер 18 — компактные. Два других места заняла одна и та же беззеркальная модель для влогинга — Sony ZV-1 II в разных комплектациях. Причем эта камера с системой крепления E-mount физически меньше некоторых компактов из списка.

На первый взгляд, все логично: компактные дешевые камеры продаются лучше. Но рейтинг быстро разрушает этот аргумент. В топе присутствуют дорогие премиальные компакты, которые стоят тысячи долларов — в частности Fujifilm GFX100RF, Sony RX1R III и Leica Q3. Это означает, что дело не только в цене. Что интересно, в рейтинге много моделей, выпущенных уже несколько лет назад, а не новинки.

Несмотря на прогресс камер смартфонов, фотоэнтузиасты все еще активно выбирают компактные камеры, особенно те, которые сочетают небольшие габариты с максимальным качеством изображения.

Самые популярные камеры Yodobashi Camera в 2025 году

Fujifilm X100VI Canon PowerShot SX740 HS Panasonic Lumix ZS99 / TZ99 Ricoh GR IV Fujifilm X half Sony ZV-1 II Ricoh GR IIIx OM System Tough TG-7 Sony ZV-1 II Shooting Grip Kit Kodak PixPro C1 Fujifilm GFX100RF Canon IXY 650 Sony RX1R III Leica D-Lux 8 Canon PowerShot G7 X Mark III Canon PowerShot V1 Nikon Coolpix P950 Leica Q3 Nikon Coolpix P1100 Sony Cyber-shot RX100 VII

Универсальность в топе

Список самых популярных объективов удивил не меньше. В топ-20 нет ни одного фикс-объектива — все позиции занимают зум-линзы. Лидером стал Sony FE 24-70mm F2.8 GM II, а третье место досталось Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II. Canon при этом установила собственный рекорд — семь объективов в рейтинге.

Это ярко показывает, насколько высокого уровня достигли современные зум-объективы для беззеркальных камер: пользователи больше не считают, что фикс нужен для максимального качества, и выбирают универсальность без компромиссов.

Самые популярные объективы Yodobashi Camera в 2025 году

Sony FE 24–70mm F2.8 GM II Nikon Nikkor Z 24–120mm f/4 S Sony FE 70–200mm F2.8 GM OSS II Canon RF 100–500mm F4.5–7.1 L IS USM Canon RF 100–400mm F5.6–8 IS USM Tamron 28–200mm F/2.8–5.6 Di III RXD Canon RF 70–200mm F2.8 L IS USM Z Canon RF 70–200mm F2.8 L IS USM Canon RF 24–70mm F2.8 L IS USM Nikon Nikkor Z 180–600mm f/5.6–6.3 VR Hasselblad XCD 2.8–4/35–100E Nikon Nikkor Z 28–400mm f/4–8 VR Nikon Nikkor Z 70–200mm f/2.8 VR S Sigma 28–70mm F2.8 DG DN | Contemporary Nikon Nikkor Z 24–70mm f/2.8 S II Canon RF 200–800mm F6.3–9 IS USM Sigma 16–300mm F3.5–6.7 DC OS | Contemporary Canon RF 24–105mm F4 L IS USM Tamron 28–75mm F/2.8 Di III VXD G2 Sigma 24–70mm F2.8 DG DN II | Art

Данные Yodobashi Camera четко показывают изменение приоритетов рынка: фотографы охотно инвестируют в премиальные компактные камеры и профессиональные зум-объективы, жертвуя фиксами ради удобства и гибкости. Похоже, 2025 год окончательно закрепил новую реальность фототехники.

Источник: techradar