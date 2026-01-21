Крупнейший фотомагазин мира назвал хиты 2025 года — и это не беззеркалки

Сеть Yodobashi Camera — крупнейший фотомагазин Японии и фактически мира — обнародовала списки самых популярных камер и объективов 2025 года. Результаты оказались довольно неожиданными: компактные камеры переживают настоящий ренессанс, а среди топовых объективов нет ни одного фикса (объективы с фиксированным фокусным расстоянием) — только зумы (объективы с переменным фокусным расстоянием).
Компакты вернулись
По версии Yodobashi Camera, из 20 самых популярных камер 18 — компактные. Два других места заняла одна и та же беззеркальная модель для влогинга — Sony ZV-1 II в разных комплектациях. Причем эта камера с системой крепления E-mount физически меньше некоторых компактов из списка.
На первый взгляд, все логично: компактные дешевые камеры продаются лучше. Но рейтинг быстро разрушает этот аргумент. В топе присутствуют дорогие премиальные компакты, которые стоят тысячи долларов — в частности Fujifilm GFX100RF, Sony RX1R III и Leica Q3. Это означает, что дело не только в цене. Что интересно, в рейтинге много моделей, выпущенных уже несколько лет назад, а не новинки.
Несмотря на прогресс камер смартфонов, фотоэнтузиасты все еще активно выбирают компактные камеры, особенно те, которые сочетают небольшие габариты с максимальным качеством изображения.
Самые популярные камеры Yodobashi Camera в 2025 году
- Fujifilm X100VI
- Canon PowerShot SX740 HS
- Panasonic Lumix ZS99 / TZ99
- Ricoh GR IV
- Fujifilm X half
- Sony ZV-1 II
- Ricoh GR IIIx
- OM System Tough TG-7
- Sony ZV-1 II Shooting Grip Kit
- Kodak PixPro C1
- Fujifilm GFX100RF
- Canon IXY 650
- Sony RX1R III
- Leica D-Lux 8
- Canon PowerShot G7 X Mark III
- Canon PowerShot V1
- Nikon Coolpix P950
- Leica Q3
- Nikon Coolpix P1100
- Sony Cyber-shot RX100 VII
Универсальность в топе
Список самых популярных объективов удивил не меньше. В топ-20 нет ни одного фикс-объектива — все позиции занимают зум-линзы. Лидером стал Sony FE 24-70mm F2.8 GM II, а третье место досталось Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II. Canon при этом установила собственный рекорд — семь объективов в рейтинге.
Это ярко показывает, насколько высокого уровня достигли современные зум-объективы для беззеркальных камер: пользователи больше не считают, что фикс нужен для максимального качества, и выбирают универсальность без компромиссов.
Самые популярные объективы Yodobashi Camera в 2025 году
- Sony FE 24–70mm F2.8 GM II
- Nikon Nikkor Z 24–120mm f/4 S
- Sony FE 70–200mm F2.8 GM OSS II
- Canon RF 100–500mm F4.5–7.1 L IS USM
- Canon RF 100–400mm F5.6–8 IS USM
- Tamron 28–200mm F/2.8–5.6 Di III RXD
- Canon RF 70–200mm F2.8 L IS USM Z
- Canon RF 70–200mm F2.8 L IS USM
- Canon RF 24–70mm F2.8 L IS USM
- Nikon Nikkor Z 180–600mm f/5.6–6.3 VR
- Hasselblad XCD 2.8–4/35–100E
- Nikon Nikkor Z 28–400mm f/4–8 VR
- Nikon Nikkor Z 70–200mm f/2.8 VR S
- Sigma 28–70mm F2.8 DG DN | Contemporary
- Nikon Nikkor Z 24–70mm f/2.8 S II
- Canon RF 200–800mm F6.3–9 IS USM
- Sigma 16–300mm F3.5–6.7 DC OS | Contemporary
- Canon RF 24–105mm F4 L IS USM
- Tamron 28–75mm F/2.8 Di III VXD G2
- Sigma 24–70mm F2.8 DG DN II | Art
Данные Yodobashi Camera четко показывают изменение приоритетов рынка: фотографы охотно инвестируют в премиальные компактные камеры и профессиональные зум-объективы, жертвуя фиксами ради удобства и гибкости. Похоже, 2025 год окончательно закрепил новую реальность фототехники.
Источник: techradar
