Новости Устройства 17.04.2026

Еще больше ИИ: Apple добавит в iPhone 18 Pro несколько новых функций

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ще більше ШІ: Apple додасть у iPhone 18 Pro кілька нових функцій

Согласно утечкам, Apple готовит несколько интересных ИИ-функций для будущих iPhone 18 Pro и Pro Max.


В частности, инсайдеры раскрывают по меньшей мере 4 функции Apple Intelligence, которые будут выпущены впоследствии после релиза iOS 27. Пока неизвестно, будут ли они доступны только на iPhone 18 Pro и Pro Max или и на моделях предыдущего поколения.

По инсайдерской информации, камера получит две функции на базе ИИ. В iOS 27 пользователи смогут сканировать визитки или номера телефонов для создания новых контактов. Кроме этого появится возможность сканировать этикетку пищевых продуктов для поиска дополнительной информации, вероятно, что с использованием приложения Apple Health.

В то же время приложение Wallet позволит сканировать билеты и карты и добавлять в приложение их цифровые копии. Браузер Safari также автоматически будет именовать группы вкладок. Больше подробностей относительно новых функций iOS 27 объявят на WWDC в июне. Релиз ОС ожидается в сентябре или в октябре


Также сообщается, что ряд улучшений ожидает и сами камеры в iPhone 18 Pro и Pro Max. В частности, эти модели могут стать потенциально первыми, которые получат сменные диафрагмы. По информации инсайдеров, соответствующая оптика уже запущена в серийное производство.

Эту технологию когда-то первыми продемонстрировали в Samsung, но впоследствии отказались от нее. iPhone 17 Pro и Pro Max имеют фиксированные диафрагмы f/1.78. Пользователи почти не имеют возможности регулировать эти значения для более индивидуальных настроек в зависимости от условий освещения.

По данным ETNews, iPhone 18 Pro и Pro Max будут иметь большую гибкость. Сейчас китайский производитель Sunny Optical уже выпускает актуаторы для управления диафрагмой и изменения ее значений. Вскоре ожидается сборка модуля камеры. Отмечается, что LG Innotek должен начать производство в июне или июле на заводе в Гуме в Южной Корее. Сейчас другие детали остаются неизвестными.

Ранее мы писали, что новые истоки подробно описывают, чего ожидать от дизайна и сроков выхода iPhone 18 и iPhone Air 2. Согласно новой утечке, будущие Apple iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут выйти с новыми, обновленными фронтальными камерами.

Источники: MacRumors;  ETNews

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить