Криптовалюты станут худшим активом 2025 года, — старший стратег Bloomberg Intelligence

Старший стратег по товарным рынкам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун убежден, что криптовалюты покажут худшие результаты среди всех основных классов активов. В то же время эксперт считает, что биткоин и государственные облигации станут лидерами в 2025 году.

Аналитик отметил, что индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) вырос на 7% с начала года, по состоянию на 1 августа, что фактически соответствует росту S&P 500, даже несмотря на снижение индекса Bloomberg Dollar Index на 7,5%. С волатильностью, которая примерно в четыре раза превышает волатильность индекса S&P 500, стабильные показатели BGCI в 2025 году могут быть красным флажком.

В общем, МакГлоун ожидает, что 2025 год будет неблагоприятным для американского фондового рынка, что ознаменует начало третьего 50% падения с 2000 года.

Ранее МакГлоун неоднократно прогнозировал, что биткоин может упасть до 10 тысяч долларов. Однако после этого BTC достиг нового исторического максимума. Вопреки этому, МакГлоун все равно сохраняет медвежьи настроения по отношению к криптовалютам.

Источник: Mike McGlone