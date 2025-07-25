Новости Крипто 25.07.2025 comment views icon

Биткоин полетел вниз: ликвидировано позиций трейдеров на $514 млн

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Биткоин полетел вниз: ликвидировано позиций трейдеров на $514 млн

Пришло время для коррекции. После рекордного поднятия цены BTC до $123 тысстоимость актива опустилась до $115 тыс. Это привело к массовым ликвидациям позиций.

За последние 24 часа было ликвидировано 145 586 трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $514 млн. Самым крупным был ликвидационный ордер на бирже OKX в паре BTC-USDT-SWAP на сумму $17,35 млн. Больше всего пострадали лонгисты: ликвидации составили $363 млн.

ETH также опустился до $3,622, что вызвало ликвидации лонг-позиций на сумму $104 млн.

Тем временем DOGE потерял 7% рыночной капитализации за последние 24 часа и подешевел до $0,22. Это привело к ликвидации лонгов на $26 млн.

Многие люди открыли лонги по альткоинам после того, как увидели сильный рост ETH. Конечно же, маркет-мейкеры сделали дамп и ликвидировали поздние лонги.

Кроме того, старые киты активизировалиськоторые бросились фиксировать прибыль. Это поспособствовало падению цены.

Источник: Coinglass

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