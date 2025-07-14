Биткоин пробил очередной потолок и готовится прорвать уровень $125 тыс.

Не прошло и недели, как биткоин обновил исторический рекорд цены. 10 июля BTC торговался по $112 тыс., а уже 14 июля достиг отметки в $123 тыс. на фоне роста криптовалютных ETF. В четверг биткоин-ETF зафиксировали самый большой день притока средств в 2025 году на уровне $1,18 млрд.
Главный операционный директор криптовалютной биржи BTSE считает, что в ближайшие месяцы биткоин достигнет отметки $125 тыс.
Торговые споры Трампа с ЕС, Мексикой и другие партнерами, могут вызвать падение на следующей неделе. Но институциональные покупатели биткоина снижают этот риск и сохраняют свои позиции, что говорит о том, что криптовалюта будет расти в долгосрочной перспективе.
Также вверх цену подталкивает то, что Конгресс США приближается к принятию нового криптозаконодательства. Палата представителей США начнет обсуждение серии криптозаконопроектов в понедельник в рамках так называемой Криптонедели.
Законопроекты направлены на обеспечение более четкой регуляции для индустрии цифровых активов. Такая политика долго ожидалась индустрией и поддерживается президентом США Дональдом Трампом, который позиционирует себя как прокриптовалютный президент и участвует в нескольких криптопроектах.
Одним из важнейших законопроектов на рассмотрении является Genius Actкоторый может установить федеральные ограничения для стейблкоинов, привязанных к доллару США, и создать путь для частных компаний выпускать собственные цифровые доллары.
Источник: CNBC
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