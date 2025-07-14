Биткоин пробил очередной потолок и готовится прорвать уровень $125 тыс.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

Не прошло и недели, как биткоин обновил исторический рекорд цены. 10 июля BTC торговался по $112 тыс., а уже 14 июля достиг отметки в $123 тыс. на фоне роста криптовалютных ETF. В четверг биткоин-ETF зафиксировали самый большой день притока средств в 2025 году на уровне $1,18 млрд.

Главный операционный директор криптовалютной биржи BTSE считает, что в ближайшие месяцы биткоин достигнет отметки $125 тыс.

Торговые споры Трампа с ЕС, Мексикой и другие партнерами, могут вызвать падение на следующей неделе. Но институциональные покупатели биткоина снижают этот риск и сохраняют свои позиции, что говорит о том, что криптовалюта будет расти в долгосрочной перспективе.

Также вверх цену подталкивает то, что Конгресс США приближается к принятию нового криптозаконодательства. Палата представителей США начнет обсуждение серии криптозаконопроектов в понедельник в рамках так называемой Криптонедели.

Законопроекты направлены на обеспечение более четкой регуляции для индустрии цифровых активов. Такая политика долго ожидалась индустрией и поддерживается президентом США Дональдом Трампом, который позиционирует себя как прокриптовалютный президент и участвует в нескольких криптопроектах.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Одним из важнейших законопроектов на рассмотрении является Genius Actкоторый может установить федеральные ограничения для стейблкоинов, привязанных к доллару США, и создать путь для частных компаний выпускать собственные цифровые доллары.

Источник: CNBC