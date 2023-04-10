Кризис на рынке электроники: доходы TSMC второй квартал подряд не дотягивают до прогнозов аналитиков

Компания TSMC не смогла оправдать прогнозы аналитиков в плане выручки. Это произошло второй квартал подряд, что говорит о продолжающемся снижении мирового спроса на электронику.

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По данным Bloomberg, доход TSMC в первом квартале 2023 года составил 508,6 млрд тайваньских долларов ($16,7 млрд), что ниже средних прогнозов аналитиков – 525,5 млрд тайваньских долларов. Причиной тому стал резкий спад доходов в марте. Продажи в прошлом месяце упали на 15% по сравнению с предыдущим годом и составили 145,4 млрд тайваньских долларов.

Такая ситуация даёт основания предполагать, что спад в полупроводниковой отрасли ещё далёк от завершения. Дело в том, что рост процентных ставок, рост инфляции и продолжающийся банковский кризис сказываются на потребительских настроениях. Согласно последним данным IDC, глобальные поставки ПК в первом квартале упали на 29%, в первую очередь за счет линейки Apple Mac. TSMC является контрактным производителем чипов для многих производителей компьютерной техники и бытовой электроники. Потому снижение спроса на этих рынках автоматически сказывается на объёме заказов выпуска чипов.

Учитывая кризисные явления, TSMC скорректировала свои планы капительных инвестиций на этот год с $36,3 млрд до диапазона $32-36 млрд. В январе руководство компании заявило, что ожидается снижение продаж в первом полугодии на однозначный процент в долларовом выражении, но во втором полугодии бизнес оживится.

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Добавим, помимо снижения спроса на электронику на бизнес TSMC также оказывает давление политическая ситуация. Компания вынуждена производить свои передовые чипы за границей и наращивает мощности в США и Японии. Мировые политики и потребители все больше опасаются технологической зависимости от Тайваня, который может стать жертвой агрессии материкового Китая.

Источник: bloomberg