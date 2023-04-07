Samsung планирует сокращение производства памяти на фоне крупнейшего с 2009 года падения квартальной прибыли

Samsung Electronics планирует сократить производство памяти, ожидая уменьшения операционной прибыли в первом квартале 2023 года на 96% по сравнению с предыдущим годом. Это будет самая низкая прибыль южнокорейского технологического гиганта с первого квартала 2009 года. На прибыль Samsung сказались глобальный макроэкономический спад, избыточное предложение на рынке памяти и слабый спрос.

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Компания оптимизирует операции, чтобы обеспечить достаточный объем микросхем памяти для будущего спроса. При этом продолжатся инвестиции в инфраструктуру, исследования и разработки – для укрепления технологического лидерства в отрасли. Предварительно, Samsung ожидает квартальную прибыль в размере $450 млн за период с января по март.

Ранее в Samsung заявили, что не будут сокращать инвестиции в чипы памяти, несмотря на снижение спроса, надеясь на восстановление рынка чипов памяти во втором квартале 2023 года. Конкуренты компании, такие как Micron, Kioxia и SK Hynix, также сократили производство памяти, чтобы противостоять избыточному предложению.

В третьем квартале 2022 года Samsung занимала самую большую долю мирового рынка DRAM и NAND – 40,7% и 31,4% соответственно. Цены на эти виды памяти упали примерно на 20% и 15% в первом квартале этого года.

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В прошлом месяце Samsung заявила, что потратит около $230 млрд на строительство пяти новых заводов по производству памяти и литографических фабрик в Южной Корее в течение следующих двух десятилетий. Этот шаг соответствует амбициозной цели правительства по созданию мегацентра полупроводников на окраине Сеула.

Компания предоставит полный финансовый отчет в конце апреля, включая чистую прибыль и прибыль по секторам.

Источник: TechCrunch