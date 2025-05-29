Культовая японская RPG Persona 4 получит ремейк, но без привычных «голосов» — актер озвучки Йосуке

Римейк культовой японской RPG Persona 4 выглядит все реальнее — по крайней мере, если верить актеру озвучки Юре Ловенталю.

Американский актер подтвердил, что его не позвали вернуться к роли Йосуке Ханамуры, которого он играл в классической Persona 4 и спин-оффах. Он даже умолял снова стать Йосуке, но Atlus против. Однако самый интересный момент в его словах — он прямо говорит о римейке Persona 4.

«А для тех, кто продолжает спрашивать — нет, я не вернусь к роли Йосуке для римейка Persona 4. Я просил. Возможно, я даже умолял, но они не хотят, чтобы я возвращался», — написал Ловенталь в своем посте на BlueSky.

Atlus официально не анонсировала ремейк, но это прямой сигнал, что игра уже в разработке. Кроме того, фанаты связывают возможный римейк с доменом P4re.jp (он имеет отношение к серии). Домен недавно обновили — похожая активность происходила перед запуском Persona 3 Reload.

https://t.co/f7QKo2AEQG domain just got updated again. Reveal is going to be soon pic.twitter.com/T5VwY7HENQ — Soni (@Msoni187) April 21, 2025

А вот насчет не возвращения актеров озвучки — студия уже не впервые препятствует возвращению оригинальных «голосов». В Persona 3 Reload полностью обновили англоязычный актерский состав. Сам Ловенталь когда-то озвучивал главного героя Persona 3, но в римейке играл лишь второстепенного персонажа — Эйичиро Такебу. Вместе с Ловенталем не вернется Эрин Фицджеральд, которая озвучивала Чи Сатонаку в Persona 4 Golden, Persona 4 Arena Ultimax и Persona 4 Dancing All Night.

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Причины такого кастингового решения не озвучены. Известно лишь, что актеры видеоигр — в частности Ловенталь — до сих пор бастуют под эгидой профсоюза SAG-AFTRA. Они требуют защиты от замены искусственным интеллектом. Хотя нет прямых доказательств, что забастовка повлияла на подбор актеров для римейка, контекст играет роль. На этом фоне можно вспомнить ситуацию с актрисой озвучки Элой, которую могут тихо заменить, и как EA заставила «голоса» из Apex Legends «выкопать себе яму».

Еще интересно про Persona 4, в марте 2024-го певица Шихоко Хирата, которая исполняла ключевые песни в игре, намекала, что записывает что-то новое. Логично предположить, что тоже для римейка. Понемногу пазл складывается: обновление домена, новые песни, актеры не возвращаются — работа над игрой идет.

После успеха Persona 3 Reload ремейк 4-й части кажется логичным шагом. Вероятно, Atlus решила обновить голоса всем героям сразу, как это сделали в P3R. Фанаты предполагают, что Atlus покажет Persona 4 на Summer Game Fest 6 июня — именно тогда инсайдеры обещают несколько японских анонсов. Поэтому вполне возможно, что официальное подтверждение не за горами.

Параллельно готовится еще один релиз во франшизе — мобильная и ПК-игра Persona 5: The Phantom X выйдет 26 июня 2025 года. А тем временем фанаты серии ждут еще и анонс Persona 6, ведь от релиза P5 прошло уже более 8 лет. Ранее вышла RPG от разработчиков Persona — и сразу покорила критиков. Для нее они вдохновлялись «Властелином колец», но в конце концов отказались.

Источник: Nintendo Life