Культовая японская RPG Persona 4 получит ремейк, но без привычных «голосов» — актер озвучки Йосуке

Римейк культовой японской RPG Persona 4 выглядит все реальнее — по крайней мере, если верить актеру озвучки Юре Ловенталю.

Американский актер подтвердил, что его не позвали вернуться к роли Йосуке Ханамуры, которого он играл в классической Persona 4 и спин-оффах. Он даже умолял снова стать Йосуке, но Atlus против. Однако самый интересный момент в его словах — он прямо говорит о римейке Persona 4.

Atlus официально не анонсировала ремейк, но это прямой сигнал, что игра уже в разработке. Кроме того, фанаты связывают возможный римейк с доменом P4re.jp (он имеет отношение к серии). Домен недавно обновили — похожая активность происходила перед запуском Persona 3 Reload.

https://t.co/f7QKo2AEQG domain just got updated again. Reveal is going to be soon pic.twitter.com/T5VwY7HENQ

— Soni (@Msoni187) April 21, 2025