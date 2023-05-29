Киану Ривз воссоединился с рок-группой Dogstar для первого за более чем 20 лет публичного выступления

58-летний Ривз появился на сцене фестиваля BottleRock 2023 с бас-гитарой в руках и в компании с давними коллегами – гитаристом/вокалистом Бретом Домроузом и барабанщиком Робертом Мейлхаузом.

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Группа Dogstar была создана в 1991 году после случайного знакомства Киану с Мейлхаузом в продуктовом магазине, а уже через три года к их компании присоединился Домроуз. Музыканты выпустили два студийных альбома и провели несколько турне, прежде чем объявить о распаде группы в 2002 году.

«Я скучал по тому, чтобы играть вместе, скучал по тому, чтобы вместе писать, скучал по общим выступлениям… Как только мы встретились и начали играть, все получалось очень позитивно и креативно, поэтому мы подумали «А давайте это сделаем», – прокомментировал воссоединение Киану Ривз в интервью Billboard.

Как отмечает The San Francisco Chronicl, Ривз заметно нервничал перед тем, как выйти на сцену, но с эмоциями помог справиться Мейлхауз:

«Он был суперположительным и сказал: «Слушай музыку. Просто существуй в ней, и песня пойдет дальше».

Во время выступления музыканты исполнили несколько старых хитов из альбомов Our Little Visionary 1996 и Happy Ending 2000 года, а также сыграли несколько фрагментов из будущего, еще не названого альбома, в поддержку которого Dogstar уже запланировал гастрольный тур.

Киану Ривз пока не анонсировал свои будущие актерские проекты («Джон Уик 5», как известно, все еще находится на ранних стадиях разработки) и не имеет рекламных обязательств, поэтому можно ожидать его появления с группой во время концертного тура этим летом.