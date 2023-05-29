Новости Кино 29.05.2023 в 15:02

Киану Ривз воссоединился с рок-группой Dogstar для первого за более чем 20 лет публичного выступления

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Катерина Даньшина

Автор новостей

58-летний Ривз появился на сцене фестиваля BottleRock 2023 с бас-гитарой в руках и в компании с давними коллегами – гитаристом/вокалистом Бретом Домроузом и барабанщиком Робертом Мейлхаузом.

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Группа Dogstar была создана в 1991 году после случайного знакомства Киану с Мейлхаузом в продуктовом магазине, а уже через три года к их компании присоединился Домроуз. Музыканты выпустили два студийных альбома и провели несколько турне, прежде чем объявить о распаде группы в 2002 году.

Киану Ривз воссоединился с рок-группой Dogstar для первого за более чем 20 лет публичного выступления
Группа Dogstar

«Я скучал по тому, чтобы играть вместе, скучал по тому, чтобы вместе писать, скучал по общим выступлениям… Как только мы встретились и начали играть, все получалось очень позитивно и креативно, поэтому мы подумали «А давайте это сделаем», – прокомментировал воссоединение Киану Ривз в интервью Billboard.

Кіану Рівз возз'єднався з рок-гуртом Dogstar для першого за понад 20 років публічного виступу
Фото: Dana Jacobs/The San Francisco Chronicle

Как отмечает The San Francisco Chronicl, Ривз заметно нервничал перед тем, как выйти на сцену, но с эмоциями помог справиться Мейлхауз:

«Он был суперположительным и сказал: «Слушай музыку. Просто существуй в ней, и песня пойдет дальше».

Во время выступления музыканты исполнили несколько старых хитов из альбомов Our Little Visionary 1996 и Happy Ending 2000 года, а также сыграли несколько фрагментов из будущего, еще не названого альбома, в поддержку которого Dogstar уже запланировал гастрольный тур.

Киану Ривз пока не анонсировал свои будущие актерские проекты («Джон Уик 5», как известно, все еще находится на ранних стадиях разработки) и не имеет рекламных обязательств, поэтому можно ожидать его появления с группой во время концертного тура этим летом.


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