«Мы облажались». Режиссер неонуар-боевика «Джон Уик 4» говорит, что начальная версия фильма была еще длиннее и длилась 3 часа 45 минут

Четвертая часть франшизы «Джон Уик», которая длится 2 часа 45 минут, переполнена большим количеством декораций, меняющихся в бешеном темпе, поэтому вряд ли зритель может осознать, что сидит в кинотеатре три часа. Однако начальный хронометраж фильма был еще больше, говорят режиссер Чад Стахелски и монтажер Натан Орлофф.

«Первая версия длилась 3 часа 45 минут, и это ощущалось, как 3 часа 45 минут. Мы подумали: «О, мы так облажались», — говорит Стахелски.

«Джон Уик 4» получил такой большой хронометраж из-за того, что фильм значительно расширяет мир главного героя и представляет несколько персонажей второго плана — от Акиры (Рина Саваяма) до таинственного Мистера Nobody (Шамиер Андерсен) и слепого убийцы Кейна (Донни Йен).

«Это очень линейная история, поэтому мы не могли сделать много реконструкций или изменений. Просто отсеяли то, что нам не нужно», — сказал Орлофф.

Стахелски добавил, что каждый раз, когда из фильма вырезали хоть 30 секунд, он заставлял команду полностью его пересматривать:

«Они, наверное, ненавидят меня. Но только так мы могли узнать, что двигаемся в правильном темпе. В фильмах часто чувствуется, что их сокращали по частям».

План монтажа явно сработал, поскольку «Джон Уик 4» получил лучшие отзывы кинокритиков среди франшиз.

«Фильм задуман как заведомо большой подарок поклонникам «Джона Уика», и на этом уровне он удался», — писал кинокритик Variety в своей рецензии.

«Джон Уик 4» выйдет в кинотеатрах уже завтра, 24 марта.

В центре истории о Джоне Уике, которого играет Киану Ривз, — бывший наемный убийца, завязавший со своим прошлым. Первый фильм вышел в 2014 году, в 2017-м выпустили второй, а через два года — третий. О начале работы над четвертой частью объявили в мае 2019 года.

В финале «Джона Уика 3» главный герой находит убежище у «Голубиного Короля», объявляющего о готовности начать войну против Правления Кланов. Это противостояние и послужило основой сюжета для четвертого фильма.

В разработке также находится следующая часть серии «Джон Уик 5». Также генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер сказал, что компания рассматривала предложения по запуску игры о Джоне Уике.

Финальный трейлер фильма «Джон Уик 4»

Источник: Variety