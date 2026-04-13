«Игра престолов» (2011-2019) собрала мощную, отмеченную наградами актерскую команду. Хотя многие из младших актеров были почти неизвестными на момент премьеры, вместе с ростом популярности сериала расцвели и их карьеры. Касты быстро стали узнаваемыми во всем мире, а многие актеры воспользовались успехом «Престолов», чтобы закрепиться в индустрии через запоминающиеся роли в кино и на телевидении.





Каким бы грандиозным ни был сериал, для большинства звезд это было только началом. 2026 год — 15-я годовщина «Игры престолов», и за это время актерский ансамбль успел выстроить собственные заметные карьеры. Эмилия Кларк, Софи Тернер, Кит Харингтон и другие навсегда будут нести с собой наследие Вестероса — но за эти годы каждый из них стал значительно больше.

Кит Харингтон — Джон Сноу в 1-8 сезонах

Английский актер Кит Харингтон сыграл героического Джона Сноу, которого в сериале долго считали «бастардом Винтерфелла».

На самом деле он оказался сыном Рейегара Таргариена и Лаяны Старк. На протяжении всех восьми сезонов Джон спасал людей на Стене, за ней и в Винтерфелле. Однако сам Харингтон признается, что геройские роли больше не привлекают его так, как раньше: он хочет играть персонажей неоднозначных, ближе к антигероям. Недавно актер воссоединился со своей коллегой по «Игре престолов» Софи Тернер в готическом хорроре «The Dreadful» (2026). Он также снимается в драме HBO «Industry», посвященной последствиям финансового кризиса 2008 года.

Кроме того, Харингтон вошел в актерский состав проекта «Count My Lies» на Hulu — вместе с Линдси Логан и Шейлин Вудли — и появится в четырехсерийном мини-сериале «A Tale of Two Cities» на MGM+ и BBC. Стоит напомнить, что именно Харингтон когда-то предложил HBO идею продолжения о Джоне Сноу: он даже привел с собой целую команду сценаристов, хотя проект в итоге так и не получил официального одобрения HBO.





Питер Динклэйдж — Тирион Ланнистер в 1-8 сезонах

В сериале, где персонажей убивали без предупреждения, Тирион Ланнистер в исполнении Питера Динклэйджа оказался настоящим выживальщиком. Он пережил Битву на Блэквотере, ранение в Битве на Зеленом Поле, опасное плавание с сэром Джорой Морментом и, наконец, битвы при Винтерфелле и Королевской Гавани. В конце концов Тирион стал Десницей Короля Брана. Динклэйдж присоединился ко второму сезону научно-фантастической драмы Ноя Хоули «Alien: Earth».

Ранее он снялся в романтической комедии «She Came to Me» (2023) рядом с Марисой Томей и Энн Хэтэуэй. Среди его громких работ — роль Эйтри в «Мстителях: Война бесконечности» (2018), Боливара Траска в «Людях Икс: Дни минувшего будущего» (2014), Каска Хайботтома в «Голодных играх: Баллада о птицах и змеях» (2023) и доктора Dillamond в «Wicked» (2024).

Софи Тернер — Санса Старк в 1-8 сезонах

Арка Сансы Старк в исполнении Софи Тернер — одна из самых ярких в сериале: из наивной дочери Неда Старка она превратилась в одного из самых дальновидных игроков Вестероса, отвоевала Винтерфелл обратно от Болтонов и стала Королевой Севера.

Недавно актриса получила небольшую травму спины на съемочной площадке «Tomb Raider» и производство временно останавливалось. Тернер играет Лару Крофт в адаптации Amazon MGM Studios под руководством Фиби Уоллер-Бридж — автора «Флиббег». Среди других ее ролей — Джин Грей в «Людях Икс: Апокалипсис» (2016) и «Dark Phoenix» (2019). Кстати, во вселенной «Игры престолов» тем временем активно развиваются новые проекты— и всемир франковшизы продолжает расти.

Чарльз Дэнс — Тайвин Ланнистер в 1-4 сезонах

Ветеран британского кино Чарльз Дэнс блестяще воплотил образ Тайвина Ланнистера в первых четырех сезонах — властного патриарха, которыйи руководительуправлял Семи Королевствами железной рукой и умел держать на расстоянии даже Железный Банк Браавос. Его беспощадная ненависть к младшему сыну Тириону в конце концов стоила ему жежизнь.

Дэнс снялся вместе с другой звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк в романтической драме «Me Before You» (2016). Он также появился в сериале Netflix «The Crown» в роли лорда Маунтбеттена. Его самая заметная последняя роль — барон Леопольд Франкенштейн в «Франкенштейне» Гильермо дель Торо. Сейчас актер снимается во втором сезоне «The Day of the Jackal».

Эмилия Кларк — Дейенерис Таргариен в 1-8 сезонах

Английская актриса Эмилия Кларк пережила две аневризмы мозга во время съемок «Игры престолов» и основала благотворительную организацию SameYou, направленную на улучшение реабилитации после черепно-мозговых травм. Ее Дейенерис Таргариен — один из самых узнаваемых персонажей сериала, прочно вошедший в поп-культуру.

Кроме роли Луизы Кларк в «Me Before You» прядом с Сэмом Клафлином, актриса сыгралаа Сару Коннор в «Terminator Genisys» и Кира в «Solo: A Star Wars Story». По состоянию на 2026 год она снимается в шпионском триллере Peacock «Ponies» вместе с Хейли Лу Ричардсон. Следующий проект — научно-фантастическая романтическая драма «Next Life».

Шон Бин — Эддард Старк в 1-м сезоне

Шон Бин уже был известным актером задолго до «Игры престолов». Его персонаж — благородный Эддард Старк, лорд Винтерфелла — в течение первого сезона оставался моральным компасом сериала, пока не погиб шокирующей казнью.

Широкой аудитории Бин также известен ролью Боромира во «Властелине колец: Братство Кольца» (2001). В 2025 году он снялся в криминальной драме BBC One «This City Is Ours» и в психологическом триллере «Anemone» рядом с Дэниелем Дэй-Льюисом.

Лина Гиди — Серсея Ланнистер в 1-8 сезонах

Лина Гиди заслуживает особой похвалы за роль Серсеи Ланнистер — одного из самых незабываемых злодеев современного телевидения. Дочь Тайвина, жена Роберта Баратеона и мать троих детей от брата Джейми, Серсея цеплялась за власть до последнего и стала де-факто королевой после гибели самого младшего сына.





Гиди была известна еще до «Игры престолов» — в частности ролью королевы Горго в «300» и Сары Коннор в «Терминатор: Хроники Сары Коннор» Недавно она снялась в вестерн-сериале Netflix «The Abandons» рядом с Гиллиан Андерсон, а также вошла в актерский состав третьего сезона «Венздей» в пока не раскрытой роли.

Николай Костер-Вальдау — Джейми Ланнистер в 1-8 сезонах

Датский актер Николай Костер-Вальдау получил мировую славу благодаря роли Джейми Ланнистера во всех восьми сезонах.

Особенно выразительными были его сцены напротив Чарльза Дэнса, Лины Гиди и Гвендолин Кристи. Среди его кинопроектов — «The Other Woman», «Domino» и «The Silencing». В 2025 году он сыграл Уильяма, герцога Нормандского, в сериале BBC «King & Conqueror», а также вернулся к роли Оуэна Майклса в ограниченном сериале Apple «The Last Thing He Told Me» рядом с Дженнифер Гарнер и Ангури Райс.

Педро Паскаль — Оберин Мартелл в 4-м сезоне

Педро Паскаль сыграл харизматичного Красного Гадюку — принц, которого ненависть к Ланнистерив толкнула на поединок с Горой в роли чемпиона Тириона. Он чуть не победил, но погиб — жестоко и незабываемо. Именно эта роль стала для Паскаля трамплином к звездному Голливуду.

По версии IMDb, Паскаль стал самым популярным актером 2023 года — и неудивительно: он одновременно играл в двух хитовых сериалах, «Мандалорец» и «Последние из нас». В «Нарко» он сыграл агента DEA, в «Мандалорце» — космического охотника за головами Дина Джарина. В «Последних из нас» его персонаж Джоэл Миллер принес Паскалю номинацию на «Золотой глобус» и награду Гильдии киноактеров США. На большом экране он появился в «Fantastic Four: First Steps», «Eddington» и «The Materialists«.

Лиам Ка ннингем — Сэр Давос Сиворт во 2-8 сезонах

Ирландский актер Лиам Каннингем сыграл «Лукового Рыцаря» — бывшего сторонника Станниса Баратеона, который впоследствии стал доверенным советником Джона Сноу.





Наприкинци сериала Давос занимал должность Мастера Кораблей в Малом Совете Брана Сломанного. После завещанияршения «Игры престолов» Каннингем снялся в «The Vault» (2021), «The Last Voyage of the Demeter» (2023), а также сыграл в научно-фантастическом сериале Netflix «3 Body Problem» (2024) — в новом проекте создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайса.

Мейзи Уильямс — Арья Старк в 1-8 сезонах

Английская актриса Мейзи Уильямс сыграла Арью Старк — младшую дочь Неда, которая после казни отца сбежала от Ланнистеров, путешествовала вместе с Сандором Клегейном, училась у Безликих в Браавосе и стала смертоносным ассасином. Именно Арья нанесла решающий удар Ночному Королю в Битве при Винтерфелле. Среди заметных работ Уильямс после сериала — фильм «The New Mutants» (2020), мини-сериал «Pistol» (2022) и драма «The New Look» (2024). Вскоре она появится в «Practical Magic 2» рядом с Сандрой Буллок и Джои Кинг.

Другие звезды Вестеро са

Ричард Мэдден, сыгравший Робба Стаба





рка, готовится к съемкам в мини-сериале «Trinity» Джеда Меркьюрио. Белла Рэмзи, которая в «Игре престолов» сыграла леди Лианну Морент, сегодня возглавляет постапокалиптическую драму HBO «Последние из нас» — сериал уже продлен на третий сезон. Джейсон Момоа, который сыграл Кхала Дрого в первом сезоне, вернется в «Dune: Part Three» Дени Вильнёва — На этот раз в роли смертоносного гола Хайта.

Гвендолин Кристи, которая завершила сериал как лорд-командир Бриенна Тартская, присоединилась к немецкоязычной драме «Black Gold». А Иэн Глен, сыгравший преданного Джори Морта, снялся в 2025 году в филиппинской исторической драме «Quezon».

Вселенная «Игры престолов» тем временем продолжает жить и развиваться на HBO: в 2026 году зрителей ждут сразу два спинофа — «Рыцарь Семи Королевств» и третий сезон «Дома Дракона». А Джордж Мартин недавно подтвердил, что в разработке находится еще 5-6 спинофов, среди которых не только приквелы, но и продолжения.





Источник: GameRant