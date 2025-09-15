Новости Украина 15.09.2025 comment views icon

Киевляне заказывают 200 тыс. порций борща в год, самый дорогой в Ирпене по 5 евро/литр — статистика Glovo ко Дню борща

Катерина Даньшина

Приложение Glovo представило довольно нестандартную, но интересную статистику по случаю Дня борща, который отмечается 9 сентября.

Борщ, напомним, еще в 2022 году был признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, и сейчас демонстрирует стабильный рост спроса не только в Украине.

Согласно Glovo, количество заказов на борщ в мире за последний год выросло на 29%, а Украина лидирует как по темпам роста (+31%), так и по объему: за последние 12 месяцев украинцы заказали более полумиллиона порций. Больше всего заказов поступало из Киева (200 тыс. порций в год), Львова (30 тыс.) и Днепра (21 тыс.).

За Украиной в рейтинге следуют Польша (140 тыс. заказов в год) и Казахстан (более 60 тыс.). Заказать борщ в Украине через приложение Glovo можно в 3721 заведении.

Что касается стоимости борща, то наша страна в этом случае занимает аж 5 место со средней стоимостью 3 евро за порцию. Интересный факт: самый дорогой борщ в Украине в этом году продали в Ирпене — объемом 3 литра и стоимостью 15 евро.

Среди остальных стран по цене борща лидируют Испания (12 евро) и Италия (10 евро), тогда как в Бухаресте зафиксирована рекордная стоимость среди всех городов — 51,6 евро за 3 литра.

Согласно аналитике Glovo, чаще всего борщ заказывают весной и летом, рекордные показатели фиксировались 25 августа и 24 марта.

Напомним, что ранее Glovo делился статистикой использования приложения за весь 2024 год, где среди прочего оказалось, что самый большой фан доставки потратил 274 000 грн на еду, а курьер-рекордсмен проехал 23 000 км.

