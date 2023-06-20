Киевская IT-компания пыталась «слить» россиянам оборонные данные с прифронтовых территорий — айтишникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией

Киевские ІТ-шники намеревались предоставить российским оккупантам удаленный доступ к электронным системам Донецкой областной военной администрации. Компания занималась установкой ПО в государственные учреждения, а ее сотрудники предоставляли удаленный доступ к нему «коллегам» – террористам из «ДНР».

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Целью злоумышленников было регулярное получение спецслужбами россии информации из электронного документооборота ОВА. В первую очередь их интересовали последствия ракетных ударов по объектам инфраструктуры. Оккупанты хотели знать координаты объектов, на которых проводился ремонт, чтобы планировать повторные атаки.

Во время обыска в офисах компании и местах проживания подозреваемых были изъяты печати, документы, компьютеры и мобильные телефоны с данными, указывающими на содействие террористам и ведение совместного бизнеса с «донецким филиалом».

На данный момент задержан один из подозреваемых. Руководителю ІТ-компании и пяти его сообщникам, скрывшимся на неподконтрольных территориях, предъявлено обвинение в пособничестве деятельности террористической организации. Им угрожает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Источники: СБУ, Офіс Генерального прокурора